A sepsiszentgyörgyi rendőrség hivatalból vizsgálatot indított a közösségi médiában terjedő hírek alapján, miszerint rongálások vagy lopási kísérletek történtek a sepsiszentgyörgyi havi termékvásár standjainál az elmúlt hétvégén – közölte a Kovászna megyei rendőrség tegnap. Igyekeznek beazonosítani a lehetséges elkövetőket, tisztázni a körülményeket, és megtenni a törvényes lépéseket.
A tájékoztatás szerint eddig egyetlen feljelentés sem érkezett sem lopásról, sem rongálásról a vásár kapcsán. A rendőrség arra kéri az érintetteket, amennyiben bármilyen jogsértést tapasztaltak, haladéktalanul jelentsék a városi rendőrségen, hogy elindíthassák a szükséges vizsgálatokat. A felmerült aggodalmak miatt elrendelték a közrendészek jelenlétének fokozását a belvárosban. Több egyenruhás járőr lesz a városközpontban, és fokozzák az éjszakai járőrözést is, hogy elejét vegyék bármiféle jogsértésnek és növeljék a hamarosan kezdődő karácsonyi vásár kiállítóinak és résztvevőinek biztonságérzetét.
A rendőrség ugyanakkor ajánlásokat fogalmazott meg az árusoknak: értékeiket lehetőség szerint zárható, biztonságos helyen tárolják, ne hagyjanak pénzt, törékeny tárgyakat vagy romlandó termékeket éjszakára a standokban, azonnal értesítsék a rendőrséget, ha gyanús személyt látnak vagy bármilyen rendellenességet észlelnek.
A rendőrség hangsúlyozza, továbbra is elsőrendű feladatuk a lakosság biztonságának garantálása és a javak védelme. A járőrök rendszeresen, jogkörüknek megfelelően dolgoznak azon, hogy fenntartsák a közrendet, és mind megelőző, mind operatív intézkedésekkel fellépjenek minden törvénysértés ellen. (sz.)
