Szombaton és vasárnap kézművesek foglalják el a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermét, ahol a népművészetből kiinduló és az iparművészethez kapcsolható kézművesség míves darabjait kínálják a nagyközönségnek. Az Erdélyi Művészet és Örökség Egyesület által szervezett tizenhatodik karácsonyi vásárban lesz Luca-napi meglepetés, pásztorjáték, diákkórus és gyermekfoglalkozás is.

Gál Andrea és Várallyai Réka szervezők már elkészítették a kézművesek és alkotócsoportok ötvenhárom névtábláját, ebből kiderül, visszatérő és új jelentkezők is részt vesznek a vásárban, Székelyföld minden tájegységéről érkeznek kézművesek, akikkel csak a Szent György-napi és a karácsonyi vásárban találkozhat a helyi közönség. Jelen lesznek keramikusok, saját tervezésű anyagból gyermekruhákat, babzsákot, gyermeksátrat varró alkotók, natúr kozmetikumokat, különleges díszlevélpapírt, száraz virágból asztali díszeket, kortárs népies ékszereket készítők, tűzzománcosok, mézeskalácsosok, de gyermekek által készített dísztárgyakat is kínálnak a Máltai Szeretetszolgálat sepsikőröspataki telephelye és a Kálnoky Alapítvány közös standjánál, az Írisz Ház asztalánál pedig sérült fiatalok munkáiból választhatunk.

A vásár mindkét napon 10–18 óra között tart nyitva, délelőttönként a gyermekekkel tartanak kézműves-foglalkozásokat, többek között Luca-napi búzát ültetnek, a hozzá való cserepet a gyermekek festik ki. Szombaton 15 órától fellép a Mikó gyermekkórusa, 16 órától Luca-napi meglepetésműsorra hívják az érdeklődőket, vasárnap 16 órától a Református Kollégium negyedikesei pásztorjátékot mutatnak be.

A szervezők úgy vélik, az egyetlen sepsiszentgyörgyi beltéri vásár nem csak a minőségi kézművesség felmutatásáról szól, hanem jó alkalom a találkozásra, a karácsony igazi lényegé­re való bensőséges ráhangolódásra.