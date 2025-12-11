Több mint húsz önkéntes, a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség ifjúsági egyletesei, konfirmandusai kapcsolódtak be a Gondviselés Segélyszervezet háromszéki fiókjának hét végi, jótékonysági akciójába: a Bertis és a Penny üzletekben lelkesen gyűjtötték az adományokat, tartós élelmiszert és édességet, hogy karácsony közeledtével megajándékozhassák a nélkülözőket.

Tegnap délelőtt már csomagokba rendezték az unitárius templom melléképületében azt a jelentős mennyiségű alapélelmiszert, amelyet a gyűjtést követően gondosan szétválogattak, rendszereztek a Gondviselés Segélyszervezet képviselői: finomliszt, olaj, kukoricaliszt, cukor és laskafélék mellett különböző konzervek, édességek, keksz, valamint tisztálkodási szerek is kerültek a zacskókba.

Péterfi Ágnes unitárius lelkész lapunknak elmondta, Sepsiszentgyörgyön és térségében, illetve Kézdivásárhelyen, Szentivánlaborfalván, Kökösben, Árkoson, Sepsikőröspatakon, Kálnokon és Nagyajtán osztják szét a fiatalok által összegyűjtött adományokat, egyedül élőket, sokgyermekes családokat, nyugdíjasokat, elvált, gyermekeiket egyedül nevelő szülőket ajándékoznak meg, illetve szociális ösztöndíjban részesülő diákoknak is készítenek csomagokat. Elmondta, gyűjtés közben gyakran ajánlanak figyelmükbe nehéz körülmények között élő embereket, akiket később megkeresnek, igyekeznek segíteni rajtuk. Véleménye szerint az egymásra figyelés, a találkozás a legfontosabb hozadéka ezeknek a megmozdulásoknak, és azt tapasztalják az emberi jóság megnyilvánulása sokkal többet nyújt, mint maga az ajándékcsomag – fejtette ki a lelkész. Meggyőződése egyébként, hogy a hasonló kezdeményezések minden érintett félnek – a gyűjtést lebonyolítóknak, az adakozóknak és a megajándékozottaknak egyaránt – sokat jelentenek. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyház fiataljai pedig habozás nélkül vállalták a feladatot – emelte ki Péterfi Ágnes, két napon át lelkesen gyűjtöttek, kitartóan tevékenykedtek. Úgy véli, az ilyen jellegű munka empátiára neveli őket, miközben erősíti az együttérzést, érzékenyít és rávilágít az önkéntes munka fontosságára.

Az unitárius lelkész jelezte azt is, ismét felállították a templom előtt az ingyenfogast, amelyen meleg kabátot, sapkát, sálat lehet elhelyezni, de akár téli cipőt is, hogy akiknek szükségük van meleg öltözékre, nyugodtan elvehessék, ne fázzanak a télen.