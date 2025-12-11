Csütörtökön a Kovászna megyei bűnügyi rendőrség nyomozói a megyei ügyészség irányításával három házkutatási parancsot hajtottak végre Kovászna, Neamț és Bákó megyei gyanúsítottak lakásán, melyek közül kettő címén gazdasági társaság székhelye is szerepel. A rajtaütések során a rendőrök iratokat, számítástechnikai adathordozókat és több mint 500 ruházati cikket és kiegészítőt foglaltak le bizonyítékként. A termékek bejegyzett világmárkák feliratát vagy ahhoz megtévesztésig hasonló jelzést viseltek.

A nyomozás állása szerint egy háromszéki magánszemély tizenhét társ bevonásával bűnözői hálózatot hozott létre hamis márkajelzésű termékek forgalmazására. A csoport bizonyíthatóan 2023 februárjától a lebukásig tevékenykedett a védjegyvédelmi előírások megkerülésével való bevételszerzés céljával, konkrétan hamis termékek értékesítésével. A hamisított árut a Facebook közösségi oldalon keresztül értékesítették.

A rendőrség folytatja a kivizsgálást a védjegytulajdonosoknak okozott kár megállapítására. A nyomozásban a Neamț, Fehér és Bákó megyei rendőrség bűnügyi egységei is közreműködtek. (sz.)