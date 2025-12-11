A PPC Energie anyanyelveden beszél az energiáról /X/

Olyan áramszolgáltatót keresel, akivel nemcsak a számlákról, hanem a hatékonyságról és a kényelmet növelő szolgáltatásokról is anyanyelveden tudsz konzultálni?
A PPC Energie egy integrált energiaszolgáltató, amely magyar anyanyelvű ügyfeleinek lehetőséget kínál arra, hogy a vállalat szakembereivel magyar nyelven beszéljenek, és a cég honlapjának magyar nyelvű változata is elérhető: www.ppcenergy.ro/hu.
A call-center a 021.9977 telefonszámon érhető el Romániából és külföldről is, hétfőtől péntekig 8:00 és 20:00 óra között (munkaszüneti napok kivételével). A hívóknak a 2-es gombot kell megnyomniuk, és a PPC Energie magyar anyanyelvű tanácsadói válaszolnak minden kérdésre: számlák, egyenleg, szerződések, az elektronikus számla aktiválása vagy bármely más szolgáltatás.
Kovászna megyei közönségnek
Sepsiszentgyörgy, 1 Decembrie 1918 utca 57., hétfő–péntek: 08:00–16:30
myPPC, myEnergy Coach és myRewards
Az új ügyfelek, akik létrehozzák fiókjukat a myPPC alkalmazásban (ugyanazzal az e-mail címmel, mint a szerződésen), automatikusan hozzáférést kapnak a digitális myEnergy Coach platformhoz, amely személyre szabott tanácsokat ad az energiafogyasztás optimalizálására.
A myPPC alkalmazáson keresztül érhető el a myRewards, Románia első energiaszolgáltatói hűségprogramja, amely különleges ajánlatokkal és kedvezményekkel vár több tucat kereskedőnél – elektronika, technológia, divat, ajándékok, egészség és még sok más kategóriában.
A kedvezmények igénybevételéhez az alkalmazás myRewards részét kell megnyitni, kiválasztani az ajánlatokat, és aktiválás után a rendszer alfanumerikus kupont generál.
Energia anyanyelveden, egy gombnyomásnyira
Ha bármilyen kérdésed van, és magyar nyelven szeretnél beszélni egy PPC Energie szakértővel, csak egy gombnyomásra vagy tőle.
Hívd a 021.9977 telefonszámot (hétfő–péntek, 8:00–20:00), és nyomd meg a 2-es gombot. A tanácsadók magyar nyelven segítenek számlákkal, egyenleggel, szerződésekkel vagy az elektronikus számla aktiválásával kapcsolatban.
Ha inkább személyesen beszélnél, látogass el a régió valamelyik PPC üzletébe, ahol magyar nyelvű tanácsadók várnak.
Termékek és szolgáltatások – akár 36 kamatmentes részletben
A fizikai üzletekben, online és a call-centeren keresztül az ügyfelek kedvező termék- és szolgáltatáscsomagok közül választhatnak.
A PPC Energie kínálata tartalmaz:
* gázkazánokat
* légkondicionáló berendezéseket
A szállítás és telepítés benne van az árban, a fizetés pedig akár 36 egyenlő, kamatmentes részletben történik, közvetlenül az energiaszámlán.
A portfólió új, nagy méretű, energiahatékony háztartási gépekkel bővült, amelyek szintén részletekben vásárolhatók meg, szállítással és extra garanciával együtt:
* hűtők, kombinált hűtők, fagyasztók
* mosógépek (szárítós és hagyományos), szárítógépek
* mosogatógépek
* főzőlapok, sütők, páraelszívók
A fizetés lehet egy összegben vagy legfeljebb 36 részletben, előleg és kamat nélkül, közvetlenül az energiaszámlán, a szállítás és extra garancia biztosított.
Ki a PPC Energie?
A PPC integrált energiaszolgáltató, amely #EnergiaMindenre megoldásokat nyújt: energiát, szolgáltatásokat és energiahatékonysági megoldásokat.
A vállalat országos szinten körülbelül 3 millió lakossági, vállalati és intézményi ügyfelet szolgál ki, és mintegy 80 modern üzletből álló hálózattal rendelkezik.
A PPC Energie portfóliója értéknövelt termékeket és szolgáltatásokat kínál, amelyek kényelmet és biztonságot nyújtanak az ügyfeleknek. (X)
