A PPC Energie anyanyelveden beszél az energiáról /X/

Olyan áramszolgáltatót keresel, akivel nemcsak a számlákról, hanem a hatékonyságról és a kényelmet növelő szolgáltatásokról is anyanyelveden tudsz konzultálni?

A PPC Energie egy integrált energiaszolgáltató, amely magyar anyanyelvű ügyfeleinek lehetőséget kínál arra, hogy a vállalat szakembereivel magyar nyelven beszéljenek, és a cég honlapjának magyar nyelvű változata is elérhető: www.ppcenergy.ro/hu.

A call-center a 021.9977 telefonszámon érhető el Romániából és külföldről is, hétfőtől péntekig 8:00 és 20:00 óra között (munkaszüneti napok kivételével). A hívóknak a 2-es gombot kell megnyomniuk, és a PPC Energie magyar anyanyelvű tanácsadói válaszolnak minden kérdésre: számlák, egyenleg, szerződések, az elektronikus számla aktiválása vagy bármely más szolgáltatás.

Kovászna megyei közönségnek

Sepsiszentgyörgy, 1 Decembrie 1918 utca 57., hétfő–péntek: 08:00–16:30

myPPC, myEnergy Coach és myRewards

Az új ügyfelek, akik létrehozzák fiókjukat a myPPC alkalmazásban (ugyanazzal az e-mail címmel, mint a szerződésen), automatikusan hozzáférést kapnak a digitális myEnergy Coach platformhoz, amely személyre szabott tanácsokat ad az energiafogyasztás optimalizálására.

A myPPC alkalmazáson keresztül érhető el a myRewards, Románia első energiaszolgáltatói hűségprogramja, amely különleges ajánlatokkal és kedvezményekkel vár több tucat kereskedőnél – elektronika, technológia, divat, ajándékok, egészség és még sok más kategóriában.

A kedvezmények igénybevételéhez az alkalmazás myRewards részét kell megnyitni, kiválasztani az ajánlatokat, és aktiválás után a rendszer alfanumerikus kupont generál.

Energia anyanyelveden, egy gombnyomásnyira

Ha bármilyen kérdésed van, és magyar nyelven szeretnél beszélni egy PPC Energie szakértővel, csak egy gombnyomásra vagy tőle.

Hívd a 021.9977 telefonszámot (hétfő–péntek, 8:00–20:00), és nyomd meg a 2-es gombot. A tanácsadók magyar nyelven segítenek számlákkal, egyenleggel, szerződésekkel vagy az elektronikus számla aktiválásával kapcsolatban.

Ha inkább személyesen beszélnél, látogass el a régió valamelyik PPC üzletébe, ahol magyar nyelvű tanácsadók várnak.

Termékek és szolgáltatások – akár 36 kamatmentes részletben

A fizikai üzletekben, online és a call-centeren keresztül az ügyfelek kedvező termék- és szolgáltatáscsomagok közül választhatnak.

A PPC Energie kínálata tartalmaz:

* gázkazánokat

* légkondicionáló berendezéseket

A szállítás és telepítés benne van az árban, a fizetés pedig akár 36 egyenlő, kamatmentes részletben történik, közvetlenül az energiaszámlán.

A portfólió új, nagy méretű, energiahatékony háztartási gépekkel bővült, amelyek szintén részletekben vásárolhatók meg, szállítással és extra garanciával együtt:

* hűtők, kombinált hűtők, fagyasztók

* mosógépek (szárítós és hagyományos), szárítógépek

* mosogatógépek

* főzőlapok, sütők, páraelszívók

A fizetés lehet egy összegben vagy legfeljebb 36 részletben, előleg és kamat nélkül, közvetlenül az energiaszámlán, a szállítás és extra garancia biztosított.

Ki a PPC Energie?

A PPC integrált energiaszolgáltató, amely #EnergiaMindenre megoldásokat nyújt: energiát, szolgáltatásokat és energiahatékonysági megoldásokat.

A vállalat országos szinten körülbelül 3 millió lakossági, vállalati és intézményi ügyfelet szolgál ki, és mintegy 80 modern üzletből álló hálózattal rendelkezik.

A PPC Energie portfóliója értéknövelt termékeket és szolgáltatásokat kínál, amelyek kényelmet és biztonságot nyújtanak az ügyfeleknek. (X)