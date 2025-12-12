Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elhalálozás

2025. december 12., péntek, Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a marosvásárhelyi 
születésű sepsiszentgyörgyi
ACZÉL ÉVA
életének 79. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunktól végső 
búcsút veszünk 2025. 
december 13-án, szombaton 14 órakor a katolikus temető ravatalozóházában.
Megkérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
A gyászoló család
4335962

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, dédnagytata, após,
özv. ZIMMERMANN JÓZSEF
életének 87., özvegységének 17. évében hosszú betegség után csendesen távozott 
közülünk, életünkben űrt hagyva maga után.
2025. december 10-én fáradt teste megpihent, lelke békére talált a Teremtőnél.
Utolsó útjára december 12-én 15 órakor kísérjük a közös 
temető ravatalozóházából.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Legyen könnyű néked a föld.
A gyászoló család
4335954

 

Megemlékezés

December 13-án lesz egy éve, hogy a drága jó édesanya, nagymama, testvér, rokon és jó szomszéd, RÁPOLTI ANNA örökre eltávozott közülünk. Szeretete, jósága és embersége pótolhatatlan. Hiánya mélyen érint bennünket, de emléke tovább él szívünkben, mindennapjainkban és azokban az értékekben, amelyeket tőle tanultunk. „Aki szeretetből élt, nem múlik el – bennünk él tovább.” Emlékét kegyelettel őrzi a család.
4335965

Fájó szívvel emlékezünk 
SZAKÁCS-KÁDÁR WILHELMRE halálának kilencedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye, lánya, Etelka
 és családja
4335967

Nem értettünk egyet a jó édesapámmal, ami most nekem fájdalom és bánat. Ami már elmúlt, vissza nem jön többé, csak a fájó emlék marad meg örökké. Sok fájó emlékkel most körülvéve, elmegyek hozzá ki, a temetőbe. Leborulok búsan az ő fejfájára, ott sírom el magam, hogy senki se lássa. Fájó szívvel emlékezem a 44 éve elhunyt kedves édesapámra, FERENC BÉLÁRA. 
Áldott legyen a szent emléke.
A mindig könnyes szemű fia, Ferenc Béla Gyula
1120654

Mindenkit feledünk, csak azt nem, akit igazán szerettünk. Ma hat éve kísértük utolsó útjára a sepsiszentgyörgyi 
KISS ANDRÁS testnevelő tanárt. Emléke örökké élni fog.
Szerettei
4335944

Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, / Kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. / 
Az élet elmúlik, de az 
emlékek élnek, / Amíg élünk, őrizzük őket. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága jó édesanyámra, 
a nagyborosnyói születésű sepsiszentgyörgyi 
HAJDÁR IDÁRA, 
aki hat hete örökre eltávozott. 
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
Lánya, Erzsébet és családja
4335946

Fájó szívvel emlékezünk az öt éve elhunyt dálnoki 
id. TAMÁS-SZÁSZ ISTVÁNRA. Üres az udvar, üres a ház, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Isten nyugtassa csendes békességben. 
Emléke legyen áldott.
Szerető családja
4335958

Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz, és örökre ott maradsz. Fájó szívvel emlékezünk az illyefalvi születésű cófalvi TÖKBANDI TIBORRA 
halálának hetedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335960

Hiányát mindennap érezve, emlékét szívünkbe zárva, szomorú szívvel és szeretettel emlékezünk az étfalvazoltáni id. OLÁH ISTVÁNRA 
halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335963

Telnek a napok, múlnak az évek, de mi soha nem feledünk téged. Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi TÜZES MAGDOLNÁRA 
halálának tizennyolcadik 
évfordulóján. 
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
Szerettei
4335964

