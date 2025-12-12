Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a marosvásárhelyi
születésű sepsiszentgyörgyi
ACZÉL ÉVA
életének 79. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunktól végső
búcsút veszünk 2025.
december 13-án, szombaton 14 órakor a katolikus temető ravatalozóházában.
Megkérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4335962
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, dédnagytata, após,
özv. ZIMMERMANN JÓZSEF
életének 87., özvegységének 17. évében hosszú betegség után csendesen távozott
közülünk, életünkben űrt hagyva maga után.
2025. december 10-én fáradt teste megpihent, lelke békére talált a Teremtőnél.
Utolsó útjára december 12-én 15 órakor kísérjük a közös
temető ravatalozóházából.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Legyen könnyű néked a föld.
A gyászoló család
4335954
Megemlékezés
December 13-án lesz egy éve, hogy a drága jó édesanya, nagymama, testvér, rokon és jó szomszéd, RÁPOLTI ANNA örökre eltávozott közülünk. Szeretete, jósága és embersége pótolhatatlan. Hiánya mélyen érint bennünket, de emléke tovább él szívünkben, mindennapjainkban és azokban az értékekben, amelyeket tőle tanultunk. „Aki szeretetből élt, nem múlik el – bennünk él tovább.” Emlékét kegyelettel őrzi a család.
4335965
Fájó szívvel emlékezünk
SZAKÁCS-KÁDÁR WILHELMRE halálának kilencedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye, lánya, Etelka
és családja
4335967
Nem értettünk egyet a jó édesapámmal, ami most nekem fájdalom és bánat. Ami már elmúlt, vissza nem jön többé, csak a fájó emlék marad meg örökké. Sok fájó emlékkel most körülvéve, elmegyek hozzá ki, a temetőbe. Leborulok búsan az ő fejfájára, ott sírom el magam, hogy senki se lássa. Fájó szívvel emlékezem a 44 éve elhunyt kedves édesapámra, FERENC BÉLÁRA.
Áldott legyen a szent emléke.
A mindig könnyes szemű fia, Ferenc Béla Gyula
1120654
Mindenkit feledünk, csak azt nem, akit igazán szerettünk. Ma hat éve kísértük utolsó útjára a sepsiszentgyörgyi
KISS ANDRÁS testnevelő tanárt. Emléke örökké élni fog.
Szerettei
4335944
Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, / Kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. /
Az élet elmúlik, de az
emlékek élnek, / Amíg élünk, őrizzük őket. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága jó édesanyámra,
a nagyborosnyói születésű sepsiszentgyörgyi
HAJDÁR IDÁRA,
aki hat hete örökre eltávozott.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Lánya, Erzsébet és családja
4335946
Fájó szívvel emlékezünk az öt éve elhunyt dálnoki
id. TAMÁS-SZÁSZ ISTVÁNRA. Üres az udvar, üres a ház, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Isten nyugtassa csendes békességben.
Emléke legyen áldott.
Szerető családja
4335958
Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz, és örökre ott maradsz. Fájó szívvel emlékezünk az illyefalvi születésű cófalvi TÖKBANDI TIBORRA
halálának hetedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335960
Hiányát mindennap érezve, emlékét szívünkbe zárva, szomorú szívvel és szeretettel emlékezünk az étfalvazoltáni id. OLÁH ISTVÁNRA
halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335963
Telnek a napok, múlnak az évek, de mi soha nem feledünk téged. Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi TÜZES MAGDOLNÁRA
halálának tizennyolcadik
évfordulóján.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
4335964
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.