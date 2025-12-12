Kiállítás III. ERDÉLYI KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI SEREGSZEMLE. A sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban ma 18 órától Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője és Hosszú Zoltán szobrászművész, a tárlat társkurátora megnyitja a Ctr+Alt+Del című III. Erdélyi Kortárs Képzőművészeti Seregszemlét.

A XII. TRANSNATURA nemzetközi természetfotó-pályázat sepsiszentgyörgyi kiállításának ünnepélyes megnyitója ma 18 órakor kezdődik a Székelyföldi Vadászati Közgyűjtemény épületében. Az idei pályázatra 216 fotós 841 alkotása érkezett 47 országból, melyek közül szakmai zsűri válogatta ki a 30 legjobb fényképet. A kiállításon ezek az alkotások lesznek megtekinthetők a pályázat két hivatalos kategóriájában: Vadállatok, valamint Természet és tájak.

Könyvbemutató

JÓZSA ATTILA Tisztítótűz című új regényének bemutatójára ma 17 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében. A budapesti Romanika Kiadónál megjelent regényt méltatja és a szerzővel beszélget Rabocskai László ny. tanár. Gitáron közreműködik Farkas Tamás Zoltán, aki megzenésített József Attila-verseket ad elő.

KETTŐS KÖNYVBEMUTATÓ. Bencze Mihály Hamu és gyémánt, valamint Béres Vivien Beatrix Árnyképek című könyveit mutatják be a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség tanácstermében december 13-án, szombaton 17 órától. Gitáron közreműködik: Farkas Tamás Zoltán.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat ma 19 órától Eugène Ionesco Rinocéroszok című darabját, a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház és a Tamási Áron Színház közös produkcióját játssza Bocsárdi László rendezésében (stúdió-elődás a nagyteremben, 2 óra 30 perc egy szünettel).

VENDÉGJÁTÉK. December 13-án, szombaton 20 órától a Háromszék Táncstúdióban Metanoia címmel a kolozsvári Hysteria Collective vendégjátéka látható. Koncepció, koreográfia és előadó: Varga Hunor.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104, 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

Adventi gyertyagyújtás

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Gábor Áron téren szombaton 18 órakor gyújtják meg a város központjában a harmadik adventi gyertyát a kézdivásárhelyi evangélikus-lutheránus egyházközség részvételével. A szertartást vezeti és igét hirdet Végh Nimród lelkész, szaval Gáspár Anna presbiter, énekel az Ego Sum zenekar. A gyertyát Fejér László Ödön szenátor gyújtja meg.

BARÓT. Advent harmadik vasárnapján a Diákdombon 19 órától a baróti baptista egyházközség részéről Győrfi Elek Tóbiás lelkész gyújtja meg a harmadik adventi gyertyát. Közreműködnek a baróti Gaál Mózes Általános Iskola III. osztályos kisdiákjai.

KOVÁSZNA. A Városi Művelődési Ház melletti adventi koszorúnál vasárnap 18 órától igét hirdet Orbán Lajos lelkipásztor a Kovászna-Vajnafalvi Református Egyházközség részéről, beszédet mond Para Noé­mi pszichológus, iskolai tanácsadó tanár, közreműködik a Hozsánna Kamarakórus Gyerő Katalin karnagy vezetésével.

Élő Parázs konferencia Felsőcsernátonban

Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány Élő Parázs címmel rendez háromnapos konferenciát Felsőcsernátonban a Malomkert turisztikai központban december 12–14. között, szerves folytatásaként a novemberi Kóré Géza-emléknapnak, a cigány tánccso­portok találkozójának. A mostani találkozó vezérfonala: hogyan kell foglalkozni cigány közösségekkel? A rendezvény a klasszikus konferenciák tematikáját követi, a hétvégét szakmai előadások, kerekasztal-beszélgetések, viták színesítik, és esténként táncos, zenész adatközlők is bemutatkoznak.

Mesedélután és kézműves-foglalkozás

A Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete és a kovásznai Tanulók Klubja közös szervezésében ma 17.30-tól a kovásznai Tanulók Klubjában mesedélután lesz, amit kézműves-foglalkozás követ (mézeskalács-díszítés és csomagolási technikák elsajátosítása). Házigazdák: Hegyeli-Kátay Klára és Bedőházi Beáta.

Beszélgetés a humanitárius programokról

A kézdivásárhelyi Kanta Szakképző Központban ma 17 órától egy kiemelkedően fontos és egyedi témát feldolgozó szakmai beszélgetést tartanak. A rendezvény különlegessége, hogy a meghívott Azbej Tristan államtitkár, a magyarországi humanitárius és üldözött keresztényeket segítő programok vezetője. A beszélgetés moderátora Bodor Loránd, az MCC Fiatal Tehetség Program oktatója. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: feliratkozas.mcc.ro/kezdivasarhely-humanitarius.

Karácsonyi vásár Sepsiszentgyörgyön

December 13–23. között zajlik a karácsonyi vásár Sepsiszentgyörgy főterén, ahol különleges ünnepi ajándékok és finomságok közül lehet válogatni, a színpadon karácsonyváró műsorok zajlanak. A program: szombaton 10–13 és 17–20 óráig ünnepváró városnézés a kisvonaton (indulás a Bod Péter Megyei Könyvtár elől félóránként); 16–18 óráig karácsonyi műhelyfoglalkozás: gyertyakészítés a volt Mikó cukrászdában; 17–18 óráig a kőszínpadon koncert: Benkő Éva és a Folker együttes: Örvendezzünk, Betlehembe menjünk; 18–18.30-ig ugyanott karácsonyi énekek a Mihai Viteazul Főgimnázium diákjai előadásában: Colinde, colinde… Az előadásban szereplő osztályok: XII. E és C, IX. A, B és E, VIII. B, VII. B, VI. A, IV. A és C, III. A, II. A, I. A; felkészítő tanárok: Doina Gheorghincă, Olga Onofrei, Mariana Sandu, Liliana Laurențiu, Lavinia Buraga, Oana Mitrofan, Olga Mitroi, Cristina Vișan, Raluca Andras, Alis Pop, Liliana Grosar. Vasárnap: 10–13 és 17–20 óráig ünnepváró városnézés a kisvonaton (indulás a Bod Péter Megyei Könyvtár elől félóránként); 12–14 óráig karácsonyi műhelyfoglalkozások – mézeskalács-díszítés szervezett csoportok számára a volt Mikó cukrászdában; 15–17 óráig mézeskalács-díszítés szabad részvétellel a volt Mikó cukrászdában; 17.45–18 óráig gyertyagyújtás az Írisz Ház fiataljainak, családjaiknak, valamint munkatársainak a közreműködésével; 18–19 óráig a Metroline együttes koncertje a kőszínpadon.

Hitvilág

SZÜLŐK ISKOLÁJA. Ma 19 órától a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián folytatódik a Szülők iskolája előadás-sorozat, melynek meghívottja Demeter Zsuzsa óvónő és édesanya. Téma: Ajándék a gyermekem.

ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szombaton 10.30–12 óráig a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház melléképületében Kurta Fruzsina pszichológus az Elengedéseink önleltáros csoportba várja az érdeklődőket.

Röviden

A SZÍVBETEGEK SEPSISZENTGYÖRGYI EGYESÜLETE évi beszámolót tart ma 16 órától a Kónya Ádám Művelődési Házban.

NAGYKORúSÍTÓ ÜNNEPSÉG. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központban ma 17 órától a Gábor Áron Szakképző Líceum nagykorúsító ünnepségére kerül sor.

A MŰVÉSZ MOZI hétvégi programja megtalálható az artacinema.ro honlapon.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom gyógyszertár (0367 407 568) az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net (0267 360 520), hétfőtől Nicola Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) a szolgálatos. Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16, vasárnap 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914), Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön ma 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.