Kigyulladt egy kamion

2025. december 12., péntek, Közélet

Lángra kapott egy áruszállító kamion csütörtökre virradóan Sepsiszentgyörgyön az Építők útján – tájékoztatott a megyei sürgősségi felügyelőség.

  • Fotó: Megyei sürgősségi felügyelőség
    Fotó: Megyei sürgősségi felügyelőség

Mint írták, a jármű menet közben borult lángba, vezetőjének sikerült a kamiont az út egyik sávján megállítania, és időben kimenekült a fülkéből, amely szintén kigyulladt. A helyszínre 12 katonai tűzoltó vonult ki két vízzel és habbal is oltó járművel, érkezésükkor a vezetői fülkét teljesen elborították a lángok, és félő volt, hogy a tűz átterjed a vontatott teherkocsira is. A beszámoló szerint a fülke teljesen kiégett, részben károsultak a teherkocsi egyes elemei, valamint a rakomány  egy része is (a jármű tejes dobozokat szállított – szerk. megj.). A tűz valószínűsíthető okaként a kipufogócsőből származó szikrát jelölte meg a készenléti felügyelőség. (dvk)

