Mikós diákok nemzetközi versenyeken

2025. december 12., péntek, Közélet

Négy sepsiszentgyörgyi diák kapott pénzjutalommal is járó elismerést az oktatási minisztérium részéről, akik az elmúlt tanévben kiváló eredményt értek el a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen. A Székely Mikó Kollégium tanulói nemcsak dicsőséget hoztak iskolájuknak, hanem anyagiakat is, amelynek felhasználásáról elsősorban a matematikakatedra dönthet.

  • A díjazott ifjú matematikusok. Fotó: Székely Mikó Kollégium
    A díjazott ifjú matematikusok. Fotó: Székely Mikó Kollégium

Országosan hetvenkét iskola százötvenhét diákját díjazta az oktatási minisztérium a december első hetében tartott díjátadó gálán, akik az elmúlt tanévben nemzetközi versenyeken értek el helyezést, illetve kaptak dicséretet. A díjazottak harmincöt versenyről kétszázhat éremmel tértek haza, a diákok, felkészítő tanáraik és iskoláik összesen közel négy és fél millió lej jutalomban részesültek.

A sepsiszentgyörgyi díjazottak: három gimnazista és egy középiskolás mikós diák, Juhász Regő, Szép-Márk Csanád, Deák Ábel László és Ercse Ferenc, felkészítő tanáraik Ugron Szabolcs, Mátyás Mátyás, Kisgyörgy Alpár, Máthé Attila István és Șuiu Éva. 

 

 

A fővárosban tartott díját­adó gálán az iskola munkáját elismerő oklevelet Ferencz Katalin igazgató-helyettes vette át, aki lapunk érdeklődésére elmondta, a Székely Mikó Kollégium diákjait nem először jutalmazza a szaktárca nemzetközi versenyeken elért eredményekért. A díj szabályzata szerint az iskolának juttatott pénzösszeg megegyezik a díjazott tanulók jutalmának összegével, amelynek felhasználásáról elsősorban a matematika­katedra dönt, a többit az iskola igényei szerint hasznosítják felszerelésekre – mondotta.

A Székely Mikó Kollégium néhány diákja a napokban is nemzetközi versenyeken vesz részt: hárman a füleki (Szlovákia) Természettudományi triatlonon, ketten pedig a Prograce 2025 programozóversenyen Pécsett, utóbbit a Pécsi Tudományegyetem, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és a PTE Cyberlab szervezi a hét végén. Mindkét verseny mikós résztvevői tizedikesek.

