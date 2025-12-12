Jövőtől változik a gépjárműadó, ennek megállapításához azonban a kézdivásárhelyieknek el kell juttatniuk a gépkocsikkal kapcsolatos okmányaikat a városházára, ugyanis a régi másolatok nem érhetőek el a hivatal számítógépes rendszerében.

A kézdivásárhelyi városházára e-mailben is el lehet küldeni az iratokat. A szerző felvétele

2026-tól új szabályok lépnek életbe a gépjárműadó kiszámításában, amely minden autótulajdonost érint Kézdivásárhelyen is. A módosítás lényege, hogy az eddig megszokott adókivetési szempontok mellett a járművek szennyezési foka is befolyásolja az adó mértékét. Az alacsonyabb besorolású, például Euro 4-es vagy Euro 3-as autók után magasabb éves adót kell majd fizetni.

A céhes város polgármesteri hivatala arra kéri a lakosságot, hogy a helyes adómegállapítás érdekében minél hamarabb keressék fel a helyi adó- és illetékosztályt, amely a városháza földszintjén, a 2-es irodában működik. A szükséges dokumentumok e-mailben is beküldhetők az adohivatal@kezdi.ro címre, így elkerülhető a sorban állás és az időtöltés. A személyes ügyintézéskor a jármű törzskönyvét (cartea de identitate a vehiculului – CIV) kötelező bemutatni vagy elküldeni.

A hivatal ugyanakkor fontos technikai problémára is felhívja a figyelmet: a korábban benyújtott okmánymásolatok nem jelennek meg a rendszerben, ezért minden gépjármű esetében ismét szükség van az eredeti forgalmi engedély (talon) bemutatására vagy mindkét oldala szkennelt, jól olvasható másolatának elküldésére. Enélkül az adó frissítése és helyes kiszámítása nem lehetséges.

Az ügyfélfogadás rendje: hétfőn, kedden és szerdán 8 és 16 óra között, csütörtökön 8 és 17 óra között, pénteken pedig 8 és 13 óra között várják az ügyfeleket.