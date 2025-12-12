Miklós Zoltán az uszítók megbüntetését követeli

A politikus tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta: a múlt heti sepsiszentgyörgyi focimeccsen a kolozsvári Universitatea szurkolói „ismét hozták a formájukat”, azt kiabálták, hogy Ki a magyarokkal az országból, és letéptek minden útjukba eső székely és magyar zászlót, mindez pedig következmények nélkül maradt, ami már tarthatatlan. „Erre hívtam fel a hatóságok figyelmét, és kértem, hogy végezzék a dolgukat: az uszítókat, gyűlöletkeltőket tiltsák ki a stadionokból és vonják őket bűnvádi felelősségre, a klubokat, sporteseményeket pedig a különböző sporteseményeken való részvétel felfüggesztésével büntessék meg. Törvény van, csak alkalmazni kell” – hangsúlyozta a háromszéki képviselő, aki szerint tényleg csontig hatolt a kés.

„Ez már nem a szurkolásról szól, hanem a teljes magyar közösség gyalázásról és kiutasításáról az országból, ami tűrhetetlen. Határozottabb fellépést várunk a hatóságoktól, ne bújjanak a labdarúgó szövetség vagy a klubok mögé, ahogy eddig tették, mert mindig azt hallottuk, hogy nekik kell a saját házuk táján rendet tenni, illetve hogy az ilyen megnyilvánulások a stadionfolklór részét képezik. Hát nem. Ez törvénysértés” – szögezte le. Hozzátette: az RMDSZ sajnos nem tudja a hatóságok munkáját elvégezni, „de felemeljük a szavunkat, és addig fogjuk ezt mondani, amíg a hatóságok reagálni fognak; azt is meg fogjuk vizsgálni, hogy mi hiányzik a büntetőtörvénykönyvből, ami miatt esetleg nem lehet érdemben fellépni, és törvénymódosítást nyújtunk be, hogy egyértelműen lehessen felelősségre vonni az uszítókat”.

Miklós Zoltán politikai nyilatkozatából az RMDSZ tegnap kiadott közleménye idéz. „Az erdélyi magyarok azt kérik, hogy a romániai hatóságok alkalmazzák következetesen a gyűlöletkeltésre vonatkozó törvényeket, indítsanak büntetőeljárást az elkövetők ellen, függesszék fel azokat a klubokat, amelyek szurkolói xenofóbiát terjesztenek, és végleg tiltsák ki a provokátorokat. Emellett szükség van egy világos, határozott hivatalos állásfoglalásra, amely egyértelműen elítéli a magyarellenes megnyilvánulásokat. Fogadóóráimon, települési látogatásaimon és minden közösségi találkozón ugyanazt hallom: az erdélyi magyar emberek belefáradtak abba, hogy a stadionokban vagy sporteseményeket követően rendszeresen célponttá válnak. Azt várják az államtól, hogy ne csak különböző szabályokra hivatkozzon, hanem végre tegyen valódi, hatékony lépéseket közösségünk védelmében. Alkalmazza a törvényeket” – követeli a háromszéki képviselő, aki szerint a romániai magyar közösségnek, akárcsak minden romániai állampolgárnak, joga van a méltósághoz és a biztonsághoz.