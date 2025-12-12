Élesedik a vita a Recorder dokumentumfilmje kapcsán

Egyre élesebb a vita az igazságszolgáltatás függetlenségéről, miután a Recorder oknyomozó portál Rabul ejtett igazságszolgáltatás (Justiție capturată) című dokumentumfilmjében azt állította, hogy az igazságszolgáltatási rendszer csúcsvezetői adminisztratív módszerekkel akadályozzák a korrupt politikusok és befolyásos üzletemberek büntetőjogi felelősségre vonását.

Rendkívüli sajtótájékoztatón igyekezett cáfolni tegnap a dokumentumfilmben megfogalmazott vádakat a bukaresti táblabíróság (CAB) vezetősége, a rendezvény első perceiben azonban Raluca Moroşanu bírónő az újságírók elé állt, és közölte, hogy minden igaz, amit munkatársa, Laurenţiu Beşu a tényfeltáró anyagban nyilatkozott. „Mi itt a bukaresti ítélőtáblánál nagyon sokat dolgozunk. A vezetőség semmiben sem segít bennünket. Egyszerűen terrorban tartanak a fegyelmi eljárásokkal. El sem tudom mondani, milyen toxikus, feszült légkörben kell dolgoznunk” – fogalmazott.

Vádol az ítélőtábla

A bukaresti ítélőtábla (CAB) elnöke, Liana Arsenie szerint a román igazságszolgáltatási rendszer médialincselés céltáblája lett, a Recorder dokumentumfilmje pedig egy szervezett destabilizáló mechanizmus részének tűnik. Az elnök a sajtótájékoztatón elmondta: az igazságszolgáltatás démonizálása zajlik a szakmájukban kudarcot vallott bírák és ügyészek felhasználásával. „Az utolsó két hét összehangolt történései a bírói hatalom eltiprását célozzák, ezért az igazságszolgáltatás függetlensége védelmében kötelességünk felhívni a média figyelmét, hogy a helyzet súlyosságára tekintettel fontos ellenőriznie a hamis vádak, manipulációs narratívák mögött álló valós tényeket” – fogalmazott Liana Arsenie.

Az ítélőtábla vezetője néhány konkrét ügyre is kitért, többek között az első fokon korrupcióért csaknem 12 év börtönbüntetésre ítélt Marian Vanghelie bukaresti ötödik kerületi polgármester esetére, aki végül egyetlen napot sem töltött le büntetéséből. Arsenie szerint ez azzal magyarázható, hogy amikor a bukaresti táblabíróságra került az elhíresült politikus dossziéja, az abban szereplő bűncselekmények már három éve elévültek.

A film közzétételét követően az ítélőtábla heves támadást indított az abban megjelenő Ionel Laurenţiu Beşu bíró ellen. Azzal vádolják, hogy a belügyi hírszerző szolgálat tisztje volt, de ezt bizonyítékok nélkül, újságcikkekre alapozva állítják.

Ellentmondó közlemények

A bírák és ügyészek szakmai csúcsszer­veként működő Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) tegnap két közleményt is kiadott. A CSM bírói részlegének közleménye szerint az események időrendisége is igazolja, hogy az igazságszolgáltatás destabilizálására, a rendszernek és vezetőinek hiteltelenítésére irányuló kampány egy jól kidolgozott terv alapján zajlik. A film kedden vált elérhetővé, azt megelőzően, hogy az alkotmánybíróságon szerdán napirendre tűzték a bírák és ügyészek különnyugdíjának lefaragásáról szóló kormánydöntés ellen emelt óvás megvitatását, így szerintük az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom aláásásának szándékáról árulkodik a Recorder „lázító videóriportjának” időzítése. A bírák közleményükben hangsúlyozzák, hogy a riportban elhangzó kijelentések ellentmondanak az Európai Bizottság által előbb az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus (MCV), majd ennek megszűnte után az EU-ban általánosan alkalmazott jogállamisági mechanizmus keretében készített jelentéseknek és értékeléseknek. Leszögezték, hogy a bírák és ügyészek áthelyezése csak az érintettek hozzájárulásával történhet meg, a bírói testületek összetételének módosításáról pedig nem önkényesen, hanem az erre megszabott eljárás alapján dönt az intézmény elnöke.

A CSM ügyészi testülete azonban tegnapi közleményében arról ír: ha a filmben feltárt rendellenességek valósak, akkor kijelenthető, hogy a román igazságszolgáltatás „részben vagy egészben feladta jogrendben és alkotmányban foglalt céljait”. Hozzátették, hogy a törvény adta eszközökkel ki fogják vizsgálni a dokumentumfilmben elhangzott állításokat. A közlemény szerint az ügyészek már több éve jelzik a politikai döntéshozóknak, hogy a 2017 és 2022 között végrehajtott igazságügyi törvénymódosítások megbénították a vádhatóságok működését, és számos, a filmben is említett problémát okoztak. Ugyanakkor figyelmeztettek: félrevezető és a közvélemény manipulálásához vezethet a Recorder anyagában feltárt esetek összekapcsolása a bírák és ügyészek különyugdíjára vonatkozó vitával.

Szolidaritási nyilatkozat

Lapzártáig közel 200 bíró nyilvános üzenetben fejezte ki szolidaritását Laurențiu Beșu és Raluca Moroșanu bírókkal. Az üzenetet Sorina Marinaș bíró, a Craiovai Fellebbviteli Bíróság tagja tette közzé. „Az igazságot és a tisztességet nem büntetni, hanem védeni kell. Nem lehet hallgatni, amikor a szakma értékei veszélyben vannak. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy a fent említett kollégáink által felvetett kérdések nem elszigeteltek. Mély és rendszerszintű zavarok továbbra is fennállnak, és ezeket feltétlenül meg kell oldani. Az igazságszolgáltatásnak nemcsak bátorságra van szüksége, hanem valódi, őszinte reformokra is, hogy szabad, tisztességes és hiteles maradjon – a polgárok szolgálatában” – áll az üzenetben.

A főügyész leváltását kéri

Dominic Fritz, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke a Recorder dokumentumfilmjére reagáló tegnapi Facebook-bejegyzésében rámutatott, a bírákat és ügyészeket ellenőrzés alatt tartó piramisszerkezetű rendszert fel kell számolni, amihez az igazságügyi törvények módosítására van szükség. „A jelenleg hatályos jogszabályok a politikusok és az igazságszolgáltatási rendszer nekik behódoló képviselői közötti piszkos alku, egy mélyen erkölcstelen és antidemokratikus megállapodás eredményei. Miért kötötték ezt a megállapodást? Mert fel akarták számolni a szabadságukat és a lopott vagyonukat egyaránt fenyegető korrupcióellenes küzdelmet. És sikerült nekik” – fogalmazott bejegyzésében a pártelnök.

A politikus szerint ezzel magyarázható, hogy „futószalagon érkeznek” a felmentő ítéletek és szüntetik meg az eljárásokat elévülés miatt. „Tudjuk, hogy ki tette lehetővé ezt az alkut: Klaus Iohannis. Tudjuk, hogy kik legitimálták a szavazatukkal: a PSD és a PNL törvényhozói. És tudjuk, hogy kik a végrehajtók mindkét táborban” – szögezte le. Hozzátette, az USR ezt a legelejétől ellenezte, és Stelian Ion egykori igazságügyi minisztert azért váltották le annak idején, mert nem volt hajlandó folytatni az igazságszolgáltatás függetlenségének felszámolását, amelyet Liviu Dragnea volt szociáldemokrata pártelnök kezdett el. Az USR követeli az igazságügyi minisztertől a korrupcióellenes ügyészség (DNA) főügyésze, Marius Voineag menesztését, illetve egy független ellenőrzést az ügyek véletlenszerű kiosztása elvének érvényesüléséről.

Ilie Bolojan miniszterelnök tegnap azt ígérte, hogy tanácsadói segítségével párbeszédet próbál kezdeményezni az igazságszolgáltatás csúcsszerveivel a Recorder tényfeltáró riportjában feltárt gondok orvoslása érdekében. Megjegyezte: reméli, hogy a bírák és ügyészek ugyanolyan élénken fognak részt venni a megoldás keresésében, mint amilyen eltökélten kiálltak előjogaik – korkedvezményes nyugdíjazásuk és kiemelt különnyugdíjuk – védelmében.

Gyanús suttogások

A bukaresti ítélőtábla vezetőségének sajtótájékoztatóján, amelyen az elnöknő, Liana Arsenie válaszolt a Recorder tényfeltáró anyagában elhangzott vádakra, sor került egy párbeszédre a vezetőség tagjai között, amelyet az asztalnál ülő három bíró – Liana Arsenie, valamint a két alelnök, Ionela Tudor és Domnica Adomniţei – előtt elhelyezett televíziós mikrofonok rögzítettek. Egy ponton az egyik riporter egy néhány évvel ezelőtti, vitatott eseményről kérdezte az elnöknőt, amelyben Cătălin Predoiu, az akkori igazságügyi miniszter állítólag nyilvánosan bejelentette a DIICOT korábbi vezetője, Giorgiana Hossu férjének felmentését, annak ellenére, hogy az ügy még nem zárult le, és a felmentési ítéletet két hónappal később hozták meg. Miközben az elnöknő próbált válaszolni a kérdésre, Ionela Tudor ránézett a mobiltelefonjára, és Liana Arseniéhez hajolva ezt suttogta: „Lia hívott, megyek, beszélek vele”, majd elhagyta helyét. Amikor rövid idő múlva visszajött, megmutatta Arseniének mobilja képernyőjét, felolvasva az ott álló üzenetet: „Kizárt, hogy Predoiu befolyásolta. Nem sugallta.” A bíróság nem érezte úgy, hogy bárki bármit is sugallt volna neki valaha, ő nem is tudott erről a nyilatkozatról – mondta ekkor Liana Arsenie, majd megtagadta a válaszadást az újságírók további kérdéseire, és távozott a teremből.