Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott nem jutott elődöntőbe és hetedikként zárta a női kézilabda-világbajnokságot, miután szerdán 28–23-ra kikapott a társházigazda holland csapattól a negyeddöntőben. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese a vereséggel együtt is az elmúlt húsz év legjobb vb-szereplését érte el.

Az első három hazai támadás góllal zárult, a magyar alakulat első találatai pedig a szélekről érkeztek. Higgadtan kezdte a negyeddöntőt az Eb-bronz­érmes, ezáltal hat perc után vezetett először (4–3). Mindkét védelem keményen állta a sarat, az első tíz perc után 4–4 állt az eredményjelzőn úgy, hogy ekkor három perce már egyik csapat sem szerzett gólt. Szemerey Zsófi hétméterest védett, aztán negyedóra után időt kért a magyar szövetségi kapitány (4–6).

A magyar válogatott több mint tíz percig tartó gólcsendjét Klujber Katrin hétméteresből zárta le, viszont két figyelmetlenség és villámgyors holland találat után 22 perc elteltével először volt négy gól a különbség a társházigazda javára úgy, hogy Bo van Wetering sorozatban háromszor továbbított a hálóba (6–10). Az első félidő végét sok hiba jellemezte, ebből a szünetre ötgólos előnyt kidolgozó hollandok jöttek ki jobban (9–14).

Emberhátrányban kezdte a második játékrészt Golovin Vlagyimir együttese, amely így is tartotta a különbséget, a folytatásban azonban ellépett Hollandia (11–17). Vámos Petra rövid időn belül háromszor is betalált, Klujber Katrin ellenben piros lapot kapott, mivel visszafutás közben szabálytalankodott. Ebben az időszakban több vitatható játékvezetői ítélet tette bizonytalanná a magyarokat, akik kevesebb mint húsz perccel a vége előtt időt kértek (13–20).

A kapuba csereként beállt Janurik Kinga többször nagy helyzetben védett, ezáltal a nemzeti csapat faragott hátrányából, viszont igazán közel nem került ellenfeléhez. A hajrára Kelly Dulfer begyűjtötte a harmadik két percét, így a piros lapot is, a magyar válogatott pedig a végéig hajtva öt találattal maradt alul (23–28).

Az elődöntők programja: Németország–Franciaország (ma, 18.45 óra), Hollandia–Norvégia (ma, 21.45 óra). A bronzmérkőzést vasárnap 15.30-tól, a döntőt 18.30-tól rendezik.