A Báthoriak címereiről

2025. december 16., kedd, Közélet

A Báthoriak címereiről tartott előadást Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus Csíkszeredában a Csíki Székely Múzeum protokolltermében A honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadás-sorozat részeként pénteken este.

  • Farkasfogaknak nevezett (geometriai) mesteralakok és (természetes) farkasfogak, mint címerkép. Fotó: Részlet az előadásból
Felvezetőjében a Demeter Zoltán által vezetett baróti Tortoma Önképzőkörhöz hasonló sorozat szervezője, Veress Dávid örömmel újságolta, hogy ez már a 320. előadás, és a rendezvény a huszadik évfolyamába lépett. Kérdezték, meddig fog ez még tartani – mesélte –, mire azt válaszolta: benne van a címében. Szekeres Attila István bemutatta a Báthoriak ecsedi és somlyói ágának címerhasználatát, az Erdély fejedelmi tisztségét betöltő családtagok címereit, címeres pecsétjeit, zászlait és kibocsátott pénzérméit. Külön hangsúlyt fektetett annak bizonyítására, hogy a köztudatba beivódott legendával ellentétben a Bá­thoriak címerképe nem sárkányfogakat, hanem három farkasfogat ábrázol. (M. I.)

