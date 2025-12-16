A Báthoriak címereiről

Felvezetőjében a Demeter Zoltán által vezetett baróti Tortoma Önképzőkörhöz hasonló sorozat szervezője, Veress Dávid örömmel újságolta, hogy ez már a 320. előadás, és a rendezvény a huszadik évfolyamába lépett. Kérdezték, meddig fog ez még tartani – mesélte –, mire azt válaszolta: benne van a címében. Szekeres Attila István bemutatta a Báthoriak ecsedi és somlyói ágának címerhasználatát, az Erdély fejedelmi tisztségét betöltő családtagok címereit, címeres pecsétjeit, zászlait és kibocsátott pénzérméit. Külön hangsúlyt fektetett annak bizonyítására, hogy a köztudatba beivódott legendával ellentétben a Bá­thoriak címerképe nem sárkányfogakat, hanem három farkasfogat ábrázol. (M. I.)