A kézdivásárhelyi Kanta Szakképző Központban tartott előadást Azbej Tristan, a magyarországi humanitárius és az üldözött keresztényeket támogató programokért felelős államtitkár. A rendezvényen a világ válságövezeteiben élő keresztény közösségek helyzetéről, valamint a Hungary Helps – Segítő Magyarország programról és gyakorlati tapasztalatairól beszélt.

Az államtitkár hangsúlyozta: napjainkban a kereszténység a világ legüldözöttebb vallása, több százmillió ember él olyan térségekben, ahol hitének megvallása joghátrányt, társadalmi kirekesztést vagy akár fizikai erőszakot vonhat maga után. Az üldöztetés formái sokfélék: a nyílt fegyveres támadásoktól a jogi és gazdasági ellehetetlenítésig terjednek, miközben a jelenség gyakran láthatatlan marad a nyugati közvélemény számára.

Azbej Tristan konkrét példákon keresztül ismertette a közel-keleti, ázsiai és afrikai helyzetet. Szíria kapcsán rámutatott: az ott élő keresztények őshonos közösségek, amelyek a háború következtében súlyos veszteségeket szenvedtek el, mégis elsősorban a szülőföldön való megmaradáshoz kérnek segítséget. Pakisztánban a jogi kiszolgáltatottság és az istenkáromlási törvények sújtják különösen a keresztény kisebbséget, míg Afrikában – például Nigériában – fegyveres támadások mellett a vallásközi együttélés példái is jelen vannak.

Az előadásban kiemelt szerepet kapott a Hungary Helps program alapelve, amely nem az elvándorlást ösztönzi, hanem a helyben maradást és az újjáépítést támogatja. A magyar segítség oktatási, egészségügyi és megélhetési projektekkel igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy az érintett közösségek saját szülőföldjükön találjanak esélyt az újrakezdésre.

Az államtitkár szerint Erdély és Székelyföld történelmi tapasztalata különösen fogékonnyá teszi a helyi közösségeket az üldözött keresztények üzenetére. Mint fogalmazott, ezek a közösségek nemcsak segítségre szorulnak, hanem példát is mutatnak kitartásból és hitből, amelyből a biztonságban élők is erőt meríthetnek.