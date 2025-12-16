Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elkezdték a villanyrendőrök tesztelését

2025. december 16., kedd, Közélet

Működésbe helyeztek több újonnan felszerelt közlekedési lámpát Sepsiszentgyörgyön. A következő időszakban szemafor működhet több olyan útkereszteződésben is, ahol eddig nem volt villanyrendőr. Az új forgalomirányítási rendszer beüzemelése egyelőre kísérleti szakaszban van, január végére zárulnak a tesztek – tájékoztatott Tóth-Birtan Csaba. Az alpolgármester lapunknak azt is elmondta: a teljes rendszer beüzemelésére azt követően lehet számítani, hogy az irányítási központ is működőképes lesz, ehhez viszont pár eszközt még le kell szállítaniuk a kivitelezőknek. 

  • A Kós Károly és a Gyár utca kereszteződésénél is üzembe helyezték az új villanyrendőröket. Fotók: Nagy D. István
    A Kós Károly és a Gyár utca kereszteződésénél is üzembe helyezték az új villanyrendőröket. Fotók: Nagy D. István

Az újonnan felszerelt lámpák közül az elsőt a Kórház utca aljában, a Vasile Goldiș utcával és a Szabadság térrel való kereszteződésnél hozták működésbe. Ezt követően a Gyár és Kós Károly utca kereszteződésénél lévőket indították el. Ezeken kívül az 1918. december 1. úton három újabb helyszínen helyezik üzembe a már telepített villanyrendőröket: a Nicolae Bălcescu, illetve a Sport utcával való kereszteződésnél, valamint az Olt-híd közelében található gyalog­átjárónál.

Tóth-Birtan Csaba lapunk megkeresésére elmondta: minden helyszínen kísérleti jelleggel működnek az új lámpák, ugyanis el kell még dönteni, hogy a forgalom szempontjából melyek az optimális beállítások, azaz hogyan lehet ezekkel a forgalmat a gyalogosok és a járművek számára egyaránt gördülékennyé tenni, hogy elkerüljék a torlódásokat. Helyszínenként vizsgálják meg ezt, és egyeztetnek a kivitelezőkkel, így állítják be a lámpákat. Ez történt korábban is, amikor a többi lámpás kereszteződésnél elindították az új eszközöket: a Grigore Bălan úti és az Olt utcai kereszteződésben már az új villanyrendőrök működnek, itt a megfigyelések alapján hangoltak az időzítéseken (vagyis azon, hogy mennyi ideig tart a zöld, mennyit a piros jelzés). Ugyanez történt az 1918. december 1. – Grigore Bălan kereszteződésben (a „villanyrendőrnél”), itt is már az új lámpák üzemelnek egy ideje. Fontos tudni ugyanakkor, hogy az egyes kereszteződésekben lévő lámpák helyileg adaptívvá tehetők – kamerák segítségével érzékelik a forgalmat és eszerint váltanak –, a Kórház utca aljában lévő például így működik. Az Olt utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél ez a változat nem működik egyelőre, ugyanis ott túl közel van egy nagyobb kereszteződés, és csak a kettő összehangolása után lehet majd adaptívvá tenni az Olt utcai lámpákat. Erre akkor kerülhet sor, ha a központi forgalomirányítást sikerült elindítani.

 

A „Kolcza-hegy” tetején csak januártól működnek majd a közlekedési lámpák

 

Az alpolgármester még elmondta: a Vasile Goldiș és az Andrei Șaguna (a dohánygyári hegy) kereszteződésénél, valamint a Stadion és Kórház utca kereszteződésénél (a Kolcza-hegy tetején) elhelyezett lámpák elindítása, beállítása januárra marad, jövő hónap végéig tervezik lezárni az összes villanyrendőr beüzemelésének folyamatát. Tóth-Birtan Csaba azt is elmondta, hogy az ünnepi időszakra az újonnan elindított lámpákat nagy eséllyel „sárgára” állítják, mivel el akarják kerülni, hogy a megnövekedett forgalom miatt nagyobb kavarodás, torlódás legyen.

Mint ismert, a város területén összesen 14 helyszínen helyeztek el okos villanyrendőröket az új városi forgalomirányítási rendszer részeként (ezek egy része olyan kereszteződésekben található, ahol ilyen eszköz eddig egyáltalán nem működött). A szemaforok adaptívak, azaz a forgalom mértékétől függően váltanak majd, és egy központi irányítórendszer ellenőrzi a működésüket. Az irányítóközpont még nem üzemképes, mivel nem érkezett meg minden eszköz. Ezeket a szerződés értelmében e hónap végéig leszállítják, majd a beüzemelésük következik.

A Kovászna Megyei Rend­őrkapitányság is felhívta a gépjárművezetők figyelmét arra, hogy több új helyszínen is jelzőlámpák működnek a városban, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni. A hatóság emberei figyelik a szóban forgó kereszteződéseket, és beavatkoznak a torlódások elkerülése érdekében – jelezték a közösségi médiában közzétett bejegyzésben. A járművezetőket arra kérik, hogy közlekedjenek figyelmesebben az érintett helyszíneken (megfelelő sebességgel, betartva a követési távolságot, kerülve a hirtelen sávváltásokat), tartsák be a rendőrök jelzéseit, illetve legyenek óvatosak a gyalogosokkal, kerékpárosokkal, akiknek szintén hozzá kell szokniuk a megváltozott közlekedési viszonyokhoz.

