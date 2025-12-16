Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Csodaszarvas alapKitartó, szorgalmas diákokat díjaztak

2025. december 16., kedd, Közélet

Önkéntes munkában jeleskedő, iskolai, ifjúsági és egyházi közösségek berkeiben évek óta kitartóan tevékenykedő fiatalokat díjaztak tegnap délelőtt a sepsiszentgyörgyi Református Kollégiumban, ahol Sánta Imre szotyori református lelkész adta át (idén már második alkalommal) a Csodaszarvas Alap ösztöndíjait. 

    Sánta Imre és az újabb díjazottak: Gácz Dorottya, Borboly Boglárka Zsófia és Koncz Dorka. A szerző felvétele

Az amerikai magyarok magánadományából létrehozott Csodaszarvas Alap első ösztöndíjait éppen öt évvel ezelőtt vehették át a Református Kollégium diákjai, azóta évente két alkalommal – tanév végén, illetve karácsony előtt – adják át az elismeréseket – idézte fel az újabb bensőséges találkozón Sánta Imre. Örömmel nyugtázta, ez idő alatt sikerült hagyományt teremteni, évről évre megtalálni és megjutalmazni azokat a fiatalokat, akik az iskola melletti tevékenységükben, a különféle téren kifejtett önkéntes munkájukkal tűnnek ki. Kiemelte, nem véletlen, hogy ösztöndíjat osztanak, a kezdeményezés célja egyrészt, hogy megerősítse a diákokat abban, hogy hasznos, fontos munkát végeznek, amelyet a társadalom, az iskola, valamint a pedagógusok is figyelemmel követnek, másrészt arra biztatni, buzdítani őket, hogy ne hagyjanak fel sokrétű tevékenységeikkel.

Ezúttal két kilencedik osztályos, illetve egy végzős diáklány vehette át a Csodaszarvas-ösztöndíjat, a borítékok mindegyikébe 600 lej készpénz mellett egy 600 lej értékű könyvutalvány is került. Utóbbi kapcsán Sánta Imre jelezte, a kezdeményezés helyi partnere, a LibriM Könyvudvar 400 lejes támogatást ajánlott fel. 

A díjazottak ismertetőjében elhangzott, a tizenkettedikes illyefalvi Gácz Dorottya a helyi IKE berkei­ben és az ILLISZ ifjúsági szervezetnél önkénteskedik, a különféle közösségi programok lebonyolítását, szervezését segíti, de önkénteskedett a Székelyföldi Tehetségnapon is. Társaihoz hasonlóan szintén fontos számára a környezet, így rendszeresen bekapcsolódott a temető- és falutakarításba. A kilencedikes Koncz Dorka kisgyermekkora óta önkénteskedik cserkészként, úgy érzi, ez a munka tanította arra, hogy jobban megfigyelje a körülötte élőket, a világot. Mint bemutatkozójában fogalmazott: „többet ér bármilyen tanulmányi diplománál egy ilyen mozgalom biztos tagja lenni, tudni, hogy számítanak rám”. A szintén kilencedikes Borboly Boglárka Zsófia aktív résztvevője a Csomakőrösi Református Egyház közösségi életének, tagja a Fiatalok Kovásznáért Szervezetnek, ötéves kora óta rendszeres résztvevője a Kőrösi Csoma Sándor-emléknapnak. Számtalan feladatot vállalt az évek során, és úgy érzi, nemcsak másokon segített, hanem önmagát is alakította az önkénteskedéssel, amely kitartásra, felelősségtudatra, együttérzésre tanította.

Az iskola a tanulás mellett értékeli mindazokat a dolgokat, amelyek emberi minőségünkben rejlenek, az önkéntesség pedig nagyon fontos része ennek – nyomatékosította a díjazás zárásaként Antal Annamária igazgató. Hangsúlyozta, nagyon büszkék a díjazott tanulóikra, akiket arra biztatott, folytassák ezt a nemes munkát. 

