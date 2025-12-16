A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) tíz törvénymódosításból álló reformcsomagot javasol az igazságszolgáltatásban kialakult informális hatalmi struktúrák felszámolására és a korrupció elleni fellépés megerősítésére. A párt tegnapi közleménye szerint a reformok többek között a bírák és ügyészek törvény előtti egyenlőségét, a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) működésének átalakítását, a bírák és ügyészek szakmai előmenetelét, a bíróságok vezetőségének megválasztását, a perekben ítélkező bírói tanácsok összetételének stabilitását, valamint az elévülés megakadályozását célozzák.

Az USR egyik javaslata szerint a bírák és ügyészek korrupciós bűncselekményeinek kivizsgálását vissza kell helyezni a korrupcióellenes ügyészséghez (DNA). A párt álláspontja szerint a különleges ügyészség (SIIJ) megszüntetése után létrejött új szervek nem voltak eredményesek, és az igazságszolgáltatás szereplőinek büntetőjogi felelősségre vonása a gyakorlatban sok esetben ellehetetlenült.

Egy további javaslat szerint a CSM tagjait nem a bíróságok és ügyészségek különböző szintjeinek közgyűlésein, hanem az összes bíró és ügyész részvételével zajló országos szavazáson választanák meg.

Az USR úgy biztosítaná a bírói tanácsok stabilitását, hogy szigorúan korlátozná a delegálásokat és az ideiglenes kinevezéseket, mivel ezek szerintük függőségi viszonyokat teremtenek az igazságszolgáltatáson belül. Emellett megszüntetné az ügyek kiosztását olyan bíráknak, akik előre látható okokból (nyugdíjazás, áthelyezés) nem fogják tudni ítélethozatalig levezetni a per tárgyalását.

A párt azt is indítványozza, hogy a bíróságok elnökeit az adott intézmény bírái válasszák meg, ne kinevezéssel kerüljenek tisztségbe, és írásbeli versenyvizsgákhoz kötné az előléptetéseket a felsőbb szintű bíróságokra.

Az USR a Velencei Bizottság álláspontjával összhangban azt javasolja, hogy az ügyészségek vezetői csak a közvetlen beosztottjaik eljárásait vizsgálhassák felül, ne álljon módjukban önkényesen érvényteleníteni az összes alárendelt ügyész nyomozati anyagait.

A párt javaslatai kitérnek az Igazságügyi Felügyelet vezetőjének kinevezési eljárására, az ügyelosztási rendszer független ellenőrzésére, valamint a büntetőeljárások elhúzódásának és az elévülésnek a megelőzésére is.

Az USR közleménye szerint a javasolt reformok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a rendszer működése kiszámíthatóbbá váljon, csökkenjen a politikai és személyi befolyás, és erősödjön a polgárok bizalma az igazságszolgáltatásban.

Eközben az igazságszolgáltatási rendszert érintő aktuális kérdésekről szóló egyeztetésekre hívja a bírákat a CSM bírói részlege. Közleményük szerint a szerdai egyeztetés napirendjén olyan témák szerepelnek, mint a bírák delegálása és áthelyezése, illetve ezek hatása a bírói testületek tevékenységére, a büntetőperek elhúzódásának okai, a bűncselekmények el­évülésének problematikája, a bírák fizetése és különnyugdíja, munkájuk volumene és a terhelésük növekedését előidéző tényezők. Emellett az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) a Cristi Danileţ volt bíró ügyében hozott tegnapi ítélete kapcsán szó lesz a megbeszélésen a bírák véleménynyilvánítási szabadságáról is.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) Nagykamarája tegnap Cristi Danileţ bíró javára döntött a Danileţ kontra román állam ügyben, és megállapította, hogy a román hatóságok megsértették az emberi jogok európai egyezményének 10. cikkét, amely garantálja a véleménynyilvánítás szabadságát, ideértve a véleményalkotás jogát, valamint az információk és eszmék korlátlan fogadásának és továbbításának jogát. Cristi Danileţ azt követően fordult az EJEB-hez, hogy a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) fegyelmi szankcióban részesítette a Facebook-oldalán közzétett két közérdekű – az igazságszolgáltatás működése, a jogállam – bejegyzés miatt.