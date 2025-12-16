Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A Székelyföld irodalmi diákpályázataMit üzen a természet a digitális világban?

2025. december 16., kedd, Közélet

A három díjazott közül ketten sepsiszentgyörgyiek a Székelyföld folyóirat hetedik alkalommal meghirdetett, idén a Hegyek, fák, füvek témával lezajlott irodalmi diákpályázatán, akik tegnap a Plugor Sándor Művészeti Líceumban vették át a díjat. 

  • Zsidó Ferenc főszerkesztő a díjazottakkal – (balról jobbra) Téglás Kriszta Beáta, Adorjáni Magor Szilveszter és Pálfy Eszter Anna. Fotó: Albert Levente
Egyre inkább eltávolodunk a természettől és a természetestől, ezért is voltak kíváncsiak arra, a mai digitális világban mit mond a fiataloknak a természet – indokolta a pályázat témaválasztását a Székelyföld főszerkesztője. A beérkezett pályaművekből kitűnt a diákok egyéni stílusa, egyénisége, bátorsága az íráshoz, valamennyien jó munkákkal jelentkeztek, a három díjazotton kívül legalább húszan érdemeltek volna dicséretet – vázolta Zsidó Ferenc. Azokat díjazták, akik az adott témát át tudták szűrni saját magukon, de el is tudtak távolodni, egy másik szintre emelni, metaforizálni – mondotta. Ez volt a szempont a korábbi hat pályázaton is, és mindannyiszor sikerült felfedezniük olyan tehetségeket, akik közül egyesek néhány év múlva fiatal alkotóként, szerkesztőként megjelentek az irodalom, a könyv világában, jelen pályázat díjazottjainak is ezt kívánta a Székelyföld főszerkesztője.

Pálfy Eszter Anna (Kolozsvári Waldorf Líceum, kilencedik osztály) több országon átívelő, hóborította hegyeket, patakokat, erdőket bejáró közösségi élményeit tárta a hallgatóság elé az első díjas, Mesél az erdő című írásában (a díjátadón mindhárman felolvasták írásaikat), Téglás Kriszta Beátának (Plugor Sándor Művészeti Líceum, tizenegyedik osztály) a természet értékeire ráhangolódó, személyes élményen alapuló pályamunkáját másodikként díjazták, Adorjáni Magor (sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium, tizenegyedik osztály) A szabadság erdeje című írását harmadik díjjal jutalmazta a pályáztató. 

Szerző: Fekete Réka Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-16
