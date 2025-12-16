Nem bukkant fel újabb fertőzés azon a több mint húsz háromszéki településen, ahol járványhelyzeti korlátozásokat kellett bevezetni múlt hónap elején, miután egy bitai háztáji gazdaságban beigazolódott az afrikai sertéspestis jelenléte – tájékoztatott Örsi Csaba. A Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője szerint letelt a harminc nap, amíg a korlátozásokat elrendelték, a körzeti állatorvosok elvégezték a sertésállomány klinikai vizsgálatát, újabb megbetegedésekre utaló tüneteket szerencsére nem találtak, így tegnaptól, december 15-étől felszámoltnak nyilvánították a fertőzési gócot, és feloldották a szigorításokat.

Amint arról beszámoltunk, november elején a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság szakemberei az egyik bitai háztáji gazdaság négy sertésénél afrikaisertéspestis-fertőzést igazoltak. Ennek nyomán – azon túl, hogy a fertőzött állatokat leölték és megsemmisítették (ez esetben az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott területen szabályszerűen elásták) – több mint húsz háromszéki településen harminc napra elrendelték az állatok mozgatásának, szállításának és leölésének tilalmát. A vonatkozó előírások értelmében három kilométeres körzetben védelmi övezetet hoztak létre, amely Bita, Réty, Egerpatak, Nagyborosnyó, Lécfalva és Várhegy településeket érintette. Emellett egy 10 kilométeres megfigyelési övezetet is kijelöltek, ez már Szacsva, Komolló, Kispatak, Kisborosnyó, Feldoboly, Cófalva, Lécfalva, Nagypatak, Barátos, Orbaitelek, Szörcse, Dálnok, Maksa, Besenyő, Angyalos, Szentivánlaborfalva, Uzon, Lisznyó és Sepsimagyarós településeket is érintette. A három kilométeres körzetben a hatósági és a körzeti állatorvos összeírta a sertésállományt. A járványhelyzeti korlátozások idején mindkét körzetben tilos volt a haszonállatok hatósági engedély nélküli mozgatása, szállítása, továbbá a sertéshús, takarmány és a tenyésztéssel kapcsolatos eszközök szállítása, de házi disznóvágást is csak hatósági engedéllyel lehetett végezni.

Őrsi Csaba lapunk megkeresésére arról számolt be, hogy az érintett két körzetben további eseteket nem észleltek az elmúlt több mint harminc napban, a körzeti állatorvosok végeztek a sertésállomány klinikai vizsgálatával, és nem találtak betegségre utaló tüneteket, így tegnaptól feloldhatták a korlátozásokat.