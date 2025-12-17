A Román Nemzeti Bank 2025. decemberi pénzügyi stabilitási jelentése szerint a lakóingatlan-piac és a bankszektor közötti kapcsolat továbbra is erős (a hitelek mintegy 62 százalélát ingatlanok biztosítják). Ezen túlmenően a bankszektor kitettsége a kereskedelmiingatlan-szektorral szemben (CRE hitelek) jelentős, a vállalatoknak nyújtott hitelek 51 százalékát teszi ki. A CRE-hitelportfólió minősége alacsonyabb, mint a nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek összesített portfóliójáé, és enyhe romlási tendencia figyelhető meg, hasonlóan az összesített szinthez. Az idézett forrás szerint a tőkehiánnyal küzdő vállalatok száma 2024 végén 8 százalékkal, 282 100-ra nőtt.