A bankok által a lakosságnak nyújtott hitelportfólió minősége javult, a nem teljesítő hitelek aránya 2025 szeptemberében 2,85 százalékra csökkent, ami éves szinten 0,4 százalékpontos csökkenést jelent.
A Román Nemzeti Bank 2025. decemberi pénzügyi stabilitási jelentése szerint a lakóingatlan-piac és a bankszektor közötti kapcsolat továbbra is erős (a hitelek mintegy 62 százalélát ingatlanok biztosítják). Ezen túlmenően a bankszektor kitettsége a kereskedelmiingatlan-szektorral szemben (CRE hitelek) jelentős, a vállalatoknak nyújtott hitelek 51 százalékát teszi ki. A CRE-hitelportfólió minősége alacsonyabb, mint a nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek összesített portfóliójáé, és enyhe romlási tendencia figyelhető meg, hasonlóan az összesített szinthez. Az idézett forrás szerint a tőkehiánnyal küzdő vállalatok száma 2024 végén 8 százalékkal, 282 100-ra nőtt.
