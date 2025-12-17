Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Hitelportfólió

2025. december 17., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

A bankok által a lakosságnak nyújtott hitelportfólió minősége javult, a nem teljesítő hitelek aránya 2025 szeptemberében 2,85 százalékra csökkent, ami éves szinten 0,4 százalékpontos csökkenést jelent.

    Fotó: Pixabay

A Román Nemzeti Bank 2025. decemberi pénzügyi stabilitási jelentése szerint a lakóingatlan-piac és a bankszektor közötti kapcsolat továbbra is erős (a hitelek mintegy 62 százalélát ingatlanok biztosítják). Ezen túlmenően a bankszektor kitettsége a kereskedelmiingatlan-szektorral szemben (CRE hitelek) jelentős, a vállalatoknak nyújtott hitelek 51 százalékát teszi ki. A CRE-hitelportfólió minősége alacsonyabb, mint a nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek összesített portfóliójáé, és enyhe romlási tendencia figyelhető meg, hasonlóan az összesített szinthez. Az idézett forrás szerint a tőkehiánnyal küzdő vállalatok száma 2024 végén 8 százalékkal, 282 100-ra nőtt.

Mérleghiány

Az év első tíz hónapjában 24,636 milliárd euró volt a folyó fizetési mérleg hiánya, ami növekedést jelent a 2024 januárja és októbere között jegyzett 23,644 milliárd euróhoz képest – adja hírül a Román Nemzeti Bank.
