Mérleghiány

A közlemény szerint az áruforgalmi egyenleg 51 millió euróval magasabb deficitet, a szolgáltatási egyenleg 560 millió euróval magasabb többletet, az elsődleges jövedelmek egyenlege 807 millió euróval nagyobb hiányt, a másodlagos jövedelmek egyenlege pedig 694 millió euróval magasabb többletet mutatott. A jegybank adatai szerint 2025 januárja és októbere között a teljes külső adósság 22,078 milliárd euróval 225,588 milliárd euróra nőtt. A hosszú lejáratú külső adósság 2025. október 31-én 177,617 milliárd eurót, a teljes külső adósság 78,7 százalékát tette ki, és 13,6 százalékkal volt több, mint 2024. december 31-én. A rövid lejáratú külső adósság 47,971 milliárd eurót, a teljes külső adósság 21,3 százalékát tette ki, ami 1,7 százalékkal volt több, mint 2024 végén. A hosszú távú adósságszolgálati ráta 2025 októberében 17,1 százalék volt, szemben a 2024-es 21,5 százalékkal.