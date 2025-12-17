Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Mérleghiány

2025. december 17., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

Az év első tíz hónapjában 24,636 milliárd euró volt a folyó fizetési mérleg hiánya, ami növekedést jelent a 2024 januárja és októbere között jegyzett 23,644 milliárd euróhoz képest – adja hírül a Román Nemzeti Bank.

    Fotó: Pixabay.com

A közlemény szerint az áruforgalmi egyenleg 51 millió euróval magasabb deficitet, a szolgáltatási egyenleg 560 millió euróval magasabb többletet, az elsődleges jövedelmek egyenlege 807 millió euróval nagyobb hiányt, a másodlagos jövedelmek egyenlege pedig 694 millió euróval magasabb többletet mutatott. A jegybank adatai szerint 2025 januárja és októbere között a teljes külső adósság 22,078 milliárd euróval 225,588 milliárd euróra nőtt. A hosszú lejáratú külső adósság 2025. október 31-én 177,617 milliárd eurót, a teljes külső adósság 78,7 százalékát tette ki, és 13,6 százalékkal volt több, mint 2024. december 31-én. A rövid lejáratú külső adósság 47,971 milliárd eurót, a teljes külső adósság 21,3 százalékát tette ki, ami 1,7 százalékkal volt több, mint 2024 végén. A hosszú távú adósságszolgálati ráta 2025 októberében 17,1 százalék volt, szemben a 2024-es 21,5 százalékkal. 

2025-12-17: Pénz, piac, vállalkozás - Bartos Lóránt:

Az orosz vagyonnal való „játszadozás” kockázatai (Kitekintő)

Komoly feszültség alakult ki az Európai Unión belül az Európai Bizottság (EB) azon javaslata körül, amely szerint az EB az Euroclearnél – a brüsszeli székhelyű értékpapír-letétkezelőnél – tárolt orosz jegybanki eszközöket felhasználná egy Ukrajnának nyújtandó „jóvátételi kölcsön” fedezeteként. A terv célja, hogy mintegy 200 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyonnal biztosítsák annak a többéves finanszírozási programnak a garanciáját, amelynek révén Kijev gazdasági és katonai kiadásait kívánják támogatni. Cikkünkben azt járjuk körül, hogy milyen kockázatokat rejt megvalósítani ezt az elképzelést.
2025-12-17: Pénz, piac, vállalkozás - :

Hitelportfólió

A bankok által a lakosságnak nyújtott hitelportfólió minősége javult, a nem teljesítő hitelek aránya 2025 szeptemberében 2,85 százalékra csökkent, ami éves szinten 0,4 százalékpontos csökkenést jelent.
