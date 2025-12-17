Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Kovásznai diákok a csengeri Meseszüreten

2025. december 17., szerda, Nyílttér

A kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceumhoz tartozó Orbán Balázs Általános Iskola kilenc negyedik osztályos tanulója november végén a magyarországi Csengeren, Kovászna testvérvárosában megrendezett XXI. Őszi Meseszüret Nemzetközi Mesemondó Versenyen vett részt. Az iskola immár tizenhatodik alkalommal kapcsolódott be a rendezvénybe. A diákokat Fülöp Annamária és Székely Márta tanítónők kísérték el a versenyre.

  • A kovásznai Orbán Balázs Általános Iskola tanulói a csengeri Makovecz Imre Általános Iskola előtt a neves építész 2012-ben felavatott mellszobránál. Fotó: Fülöp Annamária
    A kovásznai Orbán Balázs Általános Iskola tanulói a csengeri Makovecz Imre Általános Iskola előtt a neves építész 2012-ben felavatott mellszobránál. Fotó: Fülöp Annamária

A rendkívül erős, nemzetközi mezőnyben a kovásznai gyerekek magabiztosan és büszkén álltak helyt. A negyedik osztályosok kategóriájában összesen 39 versenyző mutatta meg tudását, köztük a kovásznai diákok, akiknek teljesítményét a zsűri több rangos elismeréssel jutalmazta. Az első díjat Szász Borbála és Dombi Ditta Diána érdemelte ki, a második díj Bodó Örshöz került, a harmadik díjat pedig Kádár Kriszta Annamária kapta. Különdíjban részesült Csutak Dorka és Csiki László Dávid, míg a Csengeri Művelődési Központ különdíját Deák Tímea, Veres Emese és Földes Zsolt érdemelte ki – tájékoztatott Fülöp Annamária tanítónő, aki szerint a rendezvény jelentősége abban áll, hogy határokon átívelő hidat teremt a magyar nyelv és a gazdag népmesekincs ápolására, továbbadására. Évről évre megerősíti a részt vevő diákokban a kulturális gyökerekhez való kötődést, és újra bizonyítja, hogy a mesemondás élő, generációkat összekötő kapocs a Kárpát-medencei magyarság számára.

A mesemondó verseny azonban nemcsak a tudásról és a teljesítményről szólt. A kovásznai diákok és kísérőik ellátogattak a helyi Makovecz Imre Általános Iskolába, ahol két tanórán és egy drámaórán is részt vettek, miközben barátságot kötöttek a csengeri iskolásokkal. Megtekintették a város nevezetes épületeit, amelyek közül többet Makovecz Imre tervezett, így közvetlen közelről ismerkedhettek meg a magyar organikus építészet jellegzetes világával. 

Fülöp Annamária az iskola közössége nevében háláját fejezte ki mindazoknak, akik hozzájárultak a sikeres részvételhez. Hozzátette, kiemelt köszönet jár Kovászna Polgármesteri Hivatalának a folyamatos támogatásért, amely elengedhetetlen a nemzetközi kulturális híd fenntartásához és a diákok utazásának biztosításához.

