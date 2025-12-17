Több mozgáslehetőséget kérnek a szépkorúak

Sepsiszentgyörgy idős polgárai értékelik az önkormányzat számukra szervezett programjait és még több mozgási lehetőséget kérnek – hangzott el Miklós Zoltán parlamenti képviselő és Zsigmond József városi tanácstag sajtótájékoztatóján, amelyen a helyi RMDSZ novemberben megválasztott elnöke és ügyvezető elnöke a lakossági fogadóórák és lakónegyedi fórumok eddigi tapasztalatairól is beszámolt.

A nyugdíjasokkal való találkozóról még azon melegében számoltak be, hiszen aznap, múlt csütörtök reggel találkoztak mintegy harminc szépkorúval, akik elmondták, hogy tetszenek nekik a jelenlegi programok, a 60 Plusz Akadémia, a Szenior Táncklub, a Vitamintúra és a Nosztalgiamozi is népszerű köreikben, és különösen nagyra értékelik, intenzíven használják a Gondosóra-szolgálatot – sorolta Zsigmond József, akit meglepetésként ért, hogy az idős városlakók több könnyű mozgáslehetőséget igényeltek, akár minden második napra is; nagyon örvend ennek, és meg fogják találni a módját – ígérte.

A sepsiszentgyörgyi RMDSZ új vezetői minden társadalmi réteg képviselőivel találkozni akarnak, a pedagógusokkal, vállalkozókkal, egyházi vezetőkkel, civil szervezetekkel, és folytatják a Városjáró címmel elindított lakónegyedi fórumokat, illetve a fogadóórákon továbbra is várják az embereket ügyes-bajos kérdéseikkel. Miklós Zoltán elmondása szerint a sepsiszentgyörgyi RMDSZ különböző tisztségviselői 68 személyt fogadtak az elmúlt hetekben, akik a legkülönfélébb problémákkal keresték fel őket; legfontosabbként a lakhatással, munkahelyekkel, infrastruktúrával kapcsolatos nehézségeket emelte ki, de bizonyos juttatások, visszaszolgáltatások iránt is többen érdeklődtek. Meghallgatták őket, és keresik a megoldást – jelentette ki. Lakossági fórumot eddig az Olt és a Szemerja negyedben tartottak, ezek mindkét helyen rendkívül sokrétűnek bizonyultak; a felvetett problémákat végigbeszélték, egyesekre már folyamatban van a megoldás, a többit is követni fogják. A következő Városjáró találkozót Kilyénben szervezik meg december 17-én 17 órától a művelődési házban.

Jó, hogy az embereket érdeklik a közügyek, ez onnan is látszik, hogy aki nem tud eljönni a fórumra vagy a fogadóórára, üzenetben tudatja a mondanivalóját – közölte Zsigmond József. Az Olt negyedbeli fórumon nemcsak körzeti, hanem általános kérdéseket is felvetettek, például a résztvevők itt több közösségi programot kértek, ugyanakkor nagyon konkrét dolgokat is, például egy korszerű, fogyatékkal élő gyermekek által is használható játszóteret, amit meg is fognak kapni: a közbeszerzési eljárás előkészületeinél tartanak, és ha minden jól megy, tavasszal kezdik felszerelni azt a Gyöngyvirág utcában. A Szemerja negyedből több nagyon konkrét (utcasarkokhoz, útkereszteződésekhez és a mindenütt – tilosban is – parkoló autókhoz kapcsolódó) panaszt kaptak, és ott is van egy játszóteres hiányosság: a járóbeteg-rendelő melletti támfalra védőkorlátot szerelnek fel a gyermekek biztonságáért.

A lakossági fórumok jövőben is folytatódnak, az ígéretek szerint Sepsiszentgyörgy mind a 11 körzetébe el fognak jutni; ezeken a találkozókon a két RMDSZ-vezetőn kívül az önkormányzat egy alpolgármesterrel és az illető körzetben lakó tanácstaggal vagy (Kilyénben, Szotyorban) a falufelelőssel együtt lesz jelen.