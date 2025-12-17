Bemutatták Kézdiszentkereszt falumonográfiáját

A Kézdiszentkereszt – Polyán című kötet bemutatójára a Trefán Leonárd Általános Iskola tornatermében a Tódor Attila helyi plébános által celebrált szentmisét követően került sor: a település templomának belseje felújítás alatt áll, december 20-án költöznek vissza.

A könyvbemutató elején az egyik szerző, Gábor Judit, a Trefán Leonárd Általános Iskola tanítónője ismertette az előző és a mostani kiadvány születésének mozzanatait. Mint mondotta, a munkába 15 évvel ezelőtt vágtak bele, akkor meglehetősen nagy példányszámban sikerült kiadni a falumonográfiát, amely jó fogadtatásban részesült. Ez bátorította őket, hogy ismét nyomdába adják, kibővítve az elmúlt másfél évtizedben történtekkel, új információkkal gazdagítva a kötetet. Kifejtette: a könyv szerkesztésére Fekete Vince kézdiszentkereszti születésű, József Attila-díjas költőt kérték fel, ő szívesen eleget is tett a munka elvégzésének, hiszen ezer szállal kötődik a településhez.

Gábor Judit elmondta: a kötetet – amelynek tördelését Gábor Balázs végezte – többen szerkesztették, sok adatközlő bevonásával. Így a különböző fejezetek megírásában Lénárt Piroska, Pál Adél és Vatány Gábor plébános is segédkezett, de felhasználták néhai P. Pap Leonárd írásait is, ő írta meg P. Trefán Leonárd élettörténetét is, ehhez azonban nem kellett hozzányúlni, hiszen történelemről van szó. Azt is elmondta: a kiadvány a kézdiszentkereszti Alma Mater Alapítvány és magánszemélyek támogatásai révén valósulhatott meg, egyharmad részét a Kovászna Megye Tanácsához benyújtott pályázatból fedezték. „Az új kiadás célja a hiánypótlás, hiszen tizenöt év hosszú idő, a közösség is cserélődött már, ha nem is százszázalékosan. Így akik 15 évvel ezelőtt itt voltak az első könyv bemutatóján, azok számára is új lehet ennyi idő után. A kisebb gyerekekkel és szüleikkel beszélve kiderült: nem ismerik a Kézdiszentkereszt című könyvet, nem is hallottak róla. Ezért is adtuk ki újra” – magyarázta Gábor Judit. Elhangzott: egy falumonográfiát soha nem lehet véglegesíteni, hiszen mindig új mozzanatokkal gazdagodik egy-egy település élete.

Fekete Vince elmondta: Kézdiszentkeresztre tartva felelevenített pár emléket azokról a személyekről – a teljesség igénye nélkül –, akik számára kedvesek voltak és a kötetben is szerepeltek. Így említette a Kézdiszentkereszten is szolgáló Páter Leánder nevét (sz. Hajdu Géza, 1911. jan. 5., Csíkkarcfalva – 1987. okt. 23., Brassó), akitől az első imádságokat is megtanulta, a helyi bábaasszony emlékezetét, egy olyan, Lemhényben készült focifotót, amelyen huszonévesként ő is szerepel, illetve a borvíztöltöde udvarán a munkások körében üldögélő Szakács Etelka nevét is.

Fekete Vince után a többi szerző is beszélt az általuk szerkesztett fejezetekről, a Bereckben élő Vatány Gábor volt polyáni plébános objektív okok miatt nem lehetett jelen a bemutatón. Az esemény zárómomentumaként Gábor Judit tiszteletpéldányt nyújtott át mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak a kiadvány megjelenéséhez.