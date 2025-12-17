Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Bemutatták Kézdiszentkereszt falumonográfiáját

2025. december 17., szerda, Közélet

Tizenöt év után kinézetében megújulva, tartalmilag gazdagodva és címben is kiegészülve jelent meg Kézdiszentkereszt falumonográfiája. A kemény kötésű kiadványt múlt vasárnap mutatták be a községben.

  • A falumonográfia bővített, második kiadásának születését Gábor Judit ismertette. A szerző felvétele
    A falumonográfia bővített, második kiadásának születését Gábor Judit ismertette. A szerző felvétele

A Kézdiszentkereszt – Polyán című kötet bemutatójára a Trefán Leonárd Általános Iskola tornatermében a Tódor Attila helyi plébános által celebrált szentmisét követően került sor: a település templomának belseje felújítás alatt áll, december 20-án költöznek vissza.

A könyvbemutató elején az egyik szerző, Gábor Judit, a Trefán Leonárd Általános Iskola tanítónője ismertette az előző és a mostani kiadvány születésének mozzanatait. Mint mondotta, a munkába 15 évvel ezelőtt vágtak bele, akkor meglehetősen nagy példányszámban sikerült kiadni a falumonográfiát, amely jó fogadtatásban részesült. Ez bátorította őket, hogy ismét nyomdába adják, kibővítve az elmúlt másfél évtizedben történtekkel, új információkkal gazdagítva a kötetet. Kifejtette: a könyv szerkesztésére Fekete Vince kézdiszentkereszti születésű, József Attila-díjas költőt kérték fel, ő szívesen eleget is tett a munka elvégzésének, hiszen ezer szállal kötődik a településhez.

Gábor Judit elmondta: a kötetet – amelynek tördelését Gábor Balázs végezte – többen szerkesztették, sok adatközlő bevonásával. Így a különböző fejezetek megírásában Lénárt Piroska, Pál Adél és Vatány Gábor plébános is segédkezett, de felhasználták néhai P. Pap Leonárd írásait is, ő írta meg P. Trefán Leonárd élettörténetét is, ehhez azonban nem kellett hozzányúlni, hiszen történelemről van szó. Azt is elmondta: a kiadvány a kézdiszentkereszti Alma Mater Alapítvány és magánszemélyek támogatásai révén valósulhatott meg, egyharmad részét a Kovászna Megye Tanácsához benyújtott pályázatból fedezték. „Az új kiadás célja a hiánypótlás, hiszen tizenöt év hosszú idő, a közösség is cserélődött már, ha nem is százszázalékosan. Így akik 15 évvel ezelőtt itt voltak az első könyv bemutatóján, azok számára is új lehet ennyi idő után. A kisebb gyerekekkel és szüleikkel beszélve kiderült: nem ismerik a Kézdiszentkereszt című könyvet, nem is hallottak róla. Ezért is adtuk ki újra” – magyarázta Gábor Judit. Elhangzott: egy falumonográfiát soha nem lehet véglegesíteni, hiszen mindig új mozzanatokkal gazdagodik egy-egy település élete.

Fekete Vince elmondta: Kézdiszentkeresztre tartva felelevenített pár emléket azokról a személyekről – a teljesség igénye nélkül –, akik számára kedvesek voltak és a kötetben is szerepeltek. Így említette a Kézdiszentkereszten is szolgáló Páter Leánder nevét (sz. Hajdu Géza, 1911. jan. 5., Csíkkarcfalva – 1987. okt. 23., Brassó), akitől az első imádságokat is megtanulta, a helyi bábaasszony emlékezetét, egy olyan, Lemhényben készült focifotót, amelyen huszonévesként ő is szerepel, illetve a borvíztöltöde udvarán a munkások körében üldögélő Szakács Etelka nevét is.

Fekete Vince után a többi szerző is beszélt az általuk szerkesztett fejezetekről, a Bereckben élő Vatány Gábor volt polyáni plébános objektív okok miatt nem lehetett jelen a bemutatón. Az esemény zárómomentumaként Gábor Judit tiszteletpéldányt nyújtott át mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak a kiadvány megjelenéséhez.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-17 08:00 Cikk megjelenítése: 104 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 317
szavazógép
2025-12-17: Közélet - Nagy B. Sándor:

Az EMŰK harmadik kortárs seregszemléje

Rendhagyó módon, egy óránál is többet tartott pénteken délután az Erdélyi Kortárs Képzőművészeti Seregszemle Ctr+Alt+Del című harmadik kiadásának megnyitója az Erdélyi Művészeti Központban (EMŰK), melynek két oka is volt: egyrészt, mert minden alkotót külön bemutatott Hosszú Zoltán szobrászművész, a tárlat társkurátora és Bordás Beáta, a központ vezetője, másrészt, mert számos román képzőművész is elvállalta a kiállításon való részvételt, így a megnyitó kétnyelvű volt. 
2025-12-17: Közélet - :

Bővítik az Andrei Mureșanu Színházat

Új épülettel nagyobbítják meg az Andrei Mureșanu Színházat. Sepsiszentgyörgy román nyelvű társulata éppen tíz éve költözött a Művész mozi felújított épületének számukra átalakított részébe, de a gyermekek és fiatalok bevonzásához, különböző tevékenységekhez több helyre van szükségük.
rel="noreferrer"