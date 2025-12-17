Új módon köszöntik az új évet szilveszterkor Sepsiszentgyörgy főterén: az eddigi tűzijátékok helyett két lézershow lesz éjfélkor és 1 órakor, illetve a koncert számára sem építenek nagyszínpadot.
Az önkormányzat modern, állatbarát, környezet- és költségkímélő utcabált szervez az esztendőfordulóra, amely 23 órakor DJ White és DJ Robert Georgescu közreműködésével kezdődik – derül ki a városháza közleményéből. A lézershow egy nemrég elvégzett közvélemény-kutatáson szorította ki a zajos, sok állatot – elsősorban a kutyákat – zavaró tűzijátékot, mégpedig meggyőző fölénnyel: a válaszolók több mint 80 százaléka szavazott a csendesebb fényjátékra. A mulatság éjféltől Baricz Gergő fellépésével folytatódik 1 óra 45 percig, a bulit 1 órakor újabb lézershow szakítja meg.
A szervezők arra biztatják a sepsiszentgyörgyieket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a szabadtéri szilveszterezésen, vigyék magukkal a családot és a barátokat is. A petárdák használatát azonban kerüljék: ezek „veszélyesek, kellemetlenséget okoznak embereknek és állatoknak egyaránt, és komoly stresszt jelentenek a városban” – írják. Arra is figyelmeztetnek, hogy a vonatkozó jogszabályokat nemrég módosították, emiatt a tavalyinál szigorúbban korlátozzák ezen anyagok használatát, ami mindenki számára biztonságosabbá és nyugodtabbá teszi az ünnepeket.
