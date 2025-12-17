Népszerűségi és innovációs díjat kapott a Lábbusz

Közönség kedvence díjat kapott a sepsiszentgyörgyi Lábbusz program Bukarestben, és ráadásul A változás gyorsítója díjat is hazahozta a kormánypalotában megtartott innovációs gáláról.
Az elismerő okleveleket múlt héten vette át a gyermekek gyalogos iskolába menését biztosító „járatokat” szervező Buslig Kincső, aki a Lábbusz Facebook-oldalán elsősorban a program támogatóinak köszönte meg, hogy szavazataikkal „közelebb vitték” a kezdeményezést a díjhoz, „és így megmutathattuk: egy kisvárosi ötletből is lehet országos és nemzetközi szinten is példamutató kezdeményezés.”
A Lábbusz úgy lett a legkedveltebb, hogy Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatala októberben benevezte a megmérettetésre, amelyen összesen 40 program versenyzett; onnan bekerült a legjobb 10 közé, majd közönségszavazás eredményeként végzett az első helyen. A közszféra legnagyobb változási potenciállal rendelkező kezdeményezései között a Lábbusz program A változás gyorsítója (Accelerator de Schimbare) díjat is megkapta, azzal az indoklással, hogy ötletből innovációvá vált.
Buslig Kincső lapunknak elmondta: nagyon örül a program népszerűségének, és annak, hogy Bukarestben is meg tudták mutatni, honnan indult; a díjkiosztó gála utáni napon a szenátusba is meghívták a verseny legjobbjait, ott is élénk érdeklődést keltett a Lábbusz. Ez alacsony költségvetésével is kiemelkedik a mezőnyből, a másik két díjazott (egy Buzău, illetve egy Iași megyei projekt) ugyanis több millió eurós pályázatból valósult meg.
A Lábbusz program 2021 májusában indult el Sepsiszentgyörgyön, eleinte három járattal, de gyorsan népszerűvé vált: 2022 szeptemberétől már tíz útvonalon kísérik önkéntes felnőttek az óvodába, iskolába járó gyermekeket, ebben a tanévben naponta mintegy 250-en sétálnak kisebb-nagyobb csoportokban minden hétköznap reggel, a legnépesebb járat sokszor saroktól sarokig ér a járdán. A kezdeményezést más városokban, sőt, egy faluban is átvették: Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, Gyergyószentmiklóson, Nyárádszeredában, Szovátán, Szászrégenben, Brassóban, a Bihar megyei Székelyhídon és Csíkszentmártonban is, összesen tehát 12 településen közlekednek lábbuszok.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.