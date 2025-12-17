Népszerűségi és innovációs díjat kapott a Lábbusz

Az elismerő okleveleket múlt héten vette át a gyermekek gyalogos iskolába menését biztosító „járatokat” szervező Buslig Kincső, aki a Lábbusz Facebook-oldalán elsősorban a program támogatóinak köszönte meg, hogy szavazataikkal „közelebb vitték” a kezdeményezést a díjhoz, „és így megmutathattuk: egy kisvárosi ötletből is lehet országos és nemzetközi szinten is példamutató kezdeményezés.”

A Lábbusz úgy lett a legkedveltebb, hogy Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatala októberben benevezte a megmérettetésre, amelyen összesen 40 program versenyzett; onnan bekerült a legjobb 10 közé, majd közönségszavazás eredményeként végzett az első helyen. A közszféra legnagyobb változási potenciállal rendelkező kezdeményezései között a Lábbusz program A változás gyorsítója (Accelerator de Schimbare) díjat is megkapta, azzal az indoklással, hogy ötletből innovációvá vált.

Buslig Kincső lapunknak elmondta: nagyon örül a program népszerűségének, és annak, hogy Bukarestben is meg tudták mutatni, honnan indult; a díjkiosztó gála utáni napon a szenátusba is meghívták a verseny legjobbjait, ott is élénk érdeklődést keltett a Lábbusz. Ez alacsony költségvetésével is kiemelkedik a mezőnyből, a másik két díjazott (egy Buzău, illetve egy Iași megyei projekt) ugyanis több millió eurós pályázatból valósult meg.

A Lábbusz program 2021 májusában indult el Sepsiszentgyörgyön, eleinte három járattal, de gyorsan népszerűvé vált: 2022 szeptemberétől már tíz útvonalon kísérik önkéntes felnőttek az óvodába, iskolába járó gyermekeket, ebben a tanévben naponta mintegy 250-en sétálnak kisebb-nagyobb csoportokban minden hétköznap reggel, a legnépesebb járat sokszor saroktól sarokig ér a járdán. A kezdeményezést más városokban, sőt, egy faluban is átvették: Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, Gyergyószentmiklóson, Nyárádszeredában, Szovátán, Szászrégenben, Brassóban, a Bihar megyei Székelyhídon és Csíkszentmártonban is, összesen tehát 12 településen közlekednek lábbuszok.