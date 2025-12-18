A Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnél (FIFA) Ousmane Dembélé, a Paris Saint-Germain francia támadója nyerte el az év játékosa címet. A 28 éves futballista, aki az Aranylabda-szavazáson is diadalmaskodott, kedden személyesen vette át az elismerést a dohai díjátadó gálán.

Dembélé útja a Rennes, a Borussia Dortmund és az FC Barcelona csapatán át vezetett a Paris Saint-Germain együtteséhez, amelyet 2023 óta erősít. A francia válogatottban 57-szer lépett pályára, és tagja volt a 2018-ban világbajnoki arany-, 2022-ben pedig ezüst­érmes nemzeti alakulatnak. A mauritániai-szenegáli és mali felmenőkkel rendelkező csatár honfitársa, Kylian Mbappe és a spanyol válogatott Lamine Yamal előtt végzett a voksoláson.

A nőknél a Barcelona háromszoros aranylabdása, Aitana Bonmatí nyert, aki nemrég súlyos sérülést szenvedett. A 27 éves középpályás két honfitársa, Mariona Caldentey és Alexia Putellas előtt nyert.

Magyarországról a férfiak kategóriájában Marco Rossi és Szoboszlai Dominik mellett Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke szavazott, a nőknél Szarvas Alexandra szövetségi kapitány, Csiszár Henrietta csapatkapitány és Berkesi Judit, az M4 Sport műsorvezető-szerkesztője voksolhatott.

Az edzőknél a papírformának megfelelően Luis Enrique, a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain trénere bizonyult a legjobbnak. A nők között az angol válogatottat Európa-bajnoki győzelemre vezető holland Sarina Wiegman diadalmaskodott.

Az év kapusának járó elismerést az olasz Gianlugi Donnarumma érdemelte ki, aki Bajnokok Ligáját nyert a PSG mezében, azóta viszont már a Manchester City hálóját őrzi.

A 2024. augusztus 11. és 2025. augusztus 2. között szerzett gólok közül a legszebbnek Santiago Montiel, az Independiente argentin futballistájának találatát választották, aki május 11-én az Independiente Rivadavia elleni argentin bajnoki mérkőzésen egy szöglet után a kipattanó labdát húsz méterről ollózva rúgta védhetetlenül a kapuba. Ezzel ő kapta a Puskás-díjat.

A nőknél a mexikói Lizbeth Ovalle érdemelte ki a brazil Marta nevét viselő női különdíjat azzal, hogy ugyancsak egy bajnoki találkozón a kapunak háttal, felugorva, sarokkal továbbította a labdát a hálóba.

A fair play díjat Andreas Harlass-Neuking, a német másodosztályban szereplő SSV Jahn Regensburg csapatorvosa kapta, aki áprilisban a Magdeburg elleni idegenbeli bajnoki meccs előtt újraélesztett egy hazai szurkolót, aki a lelátón lett rosszul.

A szurkolói díjat az iraki Zakho SC drukkerei érdemelték ki, akik májusban egy bajnoki mérkőzést megelőzően több ezer plüssjátékot dobtak a pályára, amelyeket beteg gyermekeknek ajánlottak fel.