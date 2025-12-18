Kiváló teljesítményt nyújtottak a háromszéki pingpongozók, akik az elmúlt hét végén a vajdasági Újvidéken lebonyolított, New Year Gewo Cup nevet viselő asztalitenisz-tornán tették le a névjegyüket. Sportolóink egy ezüst- és egy bronzéremmel, valamint több értékes helyezéssel zárták az év utolsó rangos nemzetközi megmérettetését.

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK kilenc sportolóval – Balázs Boglárka, Canea-Kocsis Abigél, Bejan Boglárka, Kádár Kitti, Kóter Boróka, Urus Kristóf, Canea-Kocsis András, Handra Márk és Csiszár Zsolt – vett részt az Újvidéken lebonyolított New Year Gewo Cup asztalitenisz-torna huszonnyolcadik kiírásán. Klubunk közölte: a nemzetközi erőpróbán tizenkét ország (Ausztria, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Észak-Macedónia, Málta, Moldova, Montenegró, Oroszország, Magyarország, Románia és Szerbia) színeiben több mint hatszáz pingpongozó ragadott ütőt és küzdött az érmekért.

A via­dal első napján csapatban zajlott a küzdelem, az U15-ös korosztályban a Bejan Boglárka és Bianca Pribeagu (FC Argeș) kettős egészen a döntőig küzdötte magát, ahol egy szerb páros állította meg őket, így második helyezéssel vigasztalódtak. A 19 év alattiak viadalában a Canea-Kocsis András, Urus Kristóf és Handra Márk összeállítású alakulat az elődöntőben kapott ki, ezáltal be kellett érniük a dobogó harmadik fokával. Egyéniben Canea-Kocsis Abigél (U19) és Csiszár Zsolt (U13) a negyeddöntőben búcsúzott, míg Canea-Kocsis András (U19) a nyolcaddöntőig menetelt. (tif)