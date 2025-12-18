Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

AsztaliteniszÚjvidéken ragadtak ütőt a háromszéki sportolók

2025. december 18., csütörtök, Sport

Kiváló teljesítményt nyújtottak a háromszéki pingpongozók, akik az elmúlt hét végén a vajdasági Újvidéken lebonyolított, New Year Gewo Cup nevet viselő asztalitenisz-tornán tették le a névjegyüket. Sportolóink egy ezüst- és egy bronzéremmel, valamint több értékes helyezéssel zárták az év utolsó rangos nemzetközi megmérettetését.

  • Fotó: Facebook / Nagy Mózes Asztalitenisz SK
    Fotó: Facebook / Nagy Mózes Asztalitenisz SK

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK kilenc sportolóval – Balázs Boglárka, Canea-Kocsis Abigél, Bejan Boglárka, Kádár Kitti, Kóter Boróka, Urus Kristóf, Canea-Kocsis András, Handra Márk és Csiszár Zsolt – vett részt az Újvidéken lebonyolított New Year Gewo Cup asztalitenisz-torna huszonnyolcadik kiírásán. Klubunk közölte: a nemzetközi erőpróbán tizenkét ország (Ausztria, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Észak-Macedónia, Málta, Moldova, Montenegró, Oroszország, Magyarország, Románia és Szerbia) színeiben több mint hatszáz pingpongozó ragadott ütőt és küzdött az érmekért.

A via­dal első napján csapatban zajlott a küzdelem, az U15-ös korosztályban a Bejan Boglárka és Bianca Pribeagu (FC Argeș) kettős egészen a döntőig küzdötte magát, ahol egy szerb páros állította meg őket, így második helyezéssel vigasztalódtak. A 19 év alattiak viadalában a Canea-Kocsis András, Urus Kristóf és Handra Márk összeállítású alakulat az elődöntőben kapott ki, ezáltal be kellett érniük a dobogó harmadik fokával. Egyéniben Canea-Kocsis Abigél (U19) és Csiszár Zsolt (U13) a negyeddöntőben búcsúzott, míg Canea-Kocsis András (U19) a nyolcaddöntőig menetelt. (tif)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-18 08:00 Cikk megjelenítése: 100 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 348
szavazógép
2025-12-18: Sport - :

Jubilál a sepsiszentgyörgyi Goldball teremtorna (Minifoci)

Szombaton és vasárnap a kispályás labdarúgás kerül reflektorfénybe a sepsiszentgyörgyi Szabó Kati Sportcsarnokban, ahol a Goldball minifocitorna tizedik kiadását rendezik. Az előző évekhez hasonlóan ezúttal is erős mezőny gyűlt össze a megyeszékhelyi viadalra, a nevezettek között ott van a tavalyi győztes, a baróti Dream Team is, amely címvédésre készül.
2025-12-18: Sport - :

Ousmane Dembélé az év játékosa (Labdarúgás)

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnél (FIFA) Ousmane Dembélé, a Paris Saint-Germain francia támadója nyerte el az év játékosa címet. A 28 éves futballista, aki az Aranylabda-szavazáson is diadalmaskodott, kedden személyesen vette át az elismerést a dohai díjátadó gálán.
rel="noreferrer"