Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Növelik a minimálbért

2025. december 18., csütörtök, Belföld

Tegnap délutáni tanácskozásukon a koalíció vezetői megállapodtak abban, hogy 2026. július 1-jétől 4325 lejre nő a minimálbér. A kormánypártok közös közleménye szerint egyezség született arról, hogy az alapbérek érintése nélkül 10 százalékkal csökkentik a központi közigazgatás kiadásait. Ezzel a döntéssel lezárták a tárgyalásokat a közigazgatási reformról szóló csomagról. A közlemény szerint a helyi közigazgatás esetében a koalíció korábbi döntése maradt érvényben. A továbbiakban a fejlesztési minisztérium véglegesíti a törvénytervezetet, amelyért a kormány felelősséget fog vállalni a parlamentben.

  • A Külföldi Befektetők Tanácsának képviselői a minimumadó eltörlése mellett érveltek. Fotó: gov.ro
    A Külföldi Befektetők Tanácsának képviselői a minimumadó eltörlése mellett érveltek. Fotó: gov.ro

A koalíció ülésén döntöttek arról is, hogy 10 százalékkal csökken a pártok állami szubvenciója, illetve a képviselők és szenátorok költségtérítési átalánya. A kormánypártok vezetői emellett megállapodtak abban, hogy 2026 januárjától felére csökkentik, 2027-től pedig teljesen eltörlik az árbevétel utáni minimum­adót.

A minimálbér 300 lejjel való emelése a Szociáldemokrata Párt (PSD) követelése volt, korábban Ilie Bolojan kormányfő azt tervezte, hogy jövő évben maradjon a minimálbér a jelenlegi szinten. Sorin Grindeanu PSD-elnök kedden azt nyilatkozta, hogy pártja több javaslattal is készül a koalíció ülésére, ezek egyike a minimálbér emelése, amihez ragaszkodnak. Közölte azt is, hogy a PSD nem támogatja a közalkalmazotti bérek csökkentését. Az árbevétel utáni minimumadó csökkentését viszont a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kérésére fogadta el a koalíció, ebben a témában egyébként Ilie Bolojan tegnap megbeszélést folytatott a Külföldi Befektetők Tanácsának képviselőivel, akik a minimumadó eltörlése mellett érveltek, hangsúlyozva, hogy a bevezetése negatívan hatott a beruházásokra és a befektetői bizalomra.

Ami a közigazgatási kiadások csökkentését illeti, a koalíciós ülés után nyilatkozó Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kifejtette: „Az állam karcsúsításából mindenkinek ki kell vennie a részét, és minél hamarabb el kell fogadni a gazdaságélénkítő intézkedéseket is, hogy azok már a jövő évi költségvetésben meg tudjanak jelenni. A közigazgatásban az általános szabály a 10 százalékos csökkentés, ahhoz viszont ragaszkodott az RMDSZ, hogy ez a tanügyet ne érintse, hiszen ők már idén meghozták az áldozatot, az egyedüli ágazat voltak, ahol valós reformot és költségcsökkentést hajtottak végre.”

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-18 08:00 Cikk megjelenítése: 218 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 348
szavazógép
2025-12-18: Sport - :

Ismét lesz futam Portugáliában (Forma–1)

Visszakerül a Forma–1 versenynaptárába a Portugál Nagydíj. A szervezők kedden jelentették be, hogy 2027-ben és 2028-ban ismét lesz futam a portimaói pályán, amely legutóbb 2020-ban és 2021-ben, a koronavírus-járvány idején látta vendégül az autós gyorsasági világbajnokság mezőnyét.
2025-12-18: Belföld - :

Totális bojkottot hirdet az AUR

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion kedden egy tízpontos politikai kiáltványt ismertetett, amelyben a pártnak a „nemzeti ellenzékiség” jegyében tervezett kormányellenes lépéseit vázolta fel.
rel="noreferrer"