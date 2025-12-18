Növelik a minimálbért

Tegnap délutáni tanácskozásukon a koalíció vezetői megállapodtak abban, hogy 2026. július 1-jétől 4325 lejre nő a minimálbér. A kormánypártok közös közleménye szerint egyezség született arról, hogy az alapbérek érintése nélkül 10 százalékkal csökkentik a központi közigazgatás kiadásait. Ezzel a döntéssel lezárták a tárgyalásokat a közigazgatási reformról szóló csomagról. A közlemény szerint a helyi közigazgatás esetében a koalíció korábbi döntése maradt érvényben. A továbbiakban a fejlesztési minisztérium véglegesíti a törvénytervezetet, amelyért a kormány felelősséget fog vállalni a parlamentben.
A koalíció ülésén döntöttek arról is, hogy 10 százalékkal csökken a pártok állami szubvenciója, illetve a képviselők és szenátorok költségtérítési átalánya. A kormánypártok vezetői emellett megállapodtak abban, hogy 2026 januárjától felére csökkentik, 2027-től pedig teljesen eltörlik az árbevétel utáni minimumadót.
A minimálbér 300 lejjel való emelése a Szociáldemokrata Párt (PSD) követelése volt, korábban Ilie Bolojan kormányfő azt tervezte, hogy jövő évben maradjon a minimálbér a jelenlegi szinten. Sorin Grindeanu PSD-elnök kedden azt nyilatkozta, hogy pártja több javaslattal is készül a koalíció ülésére, ezek egyike a minimálbér emelése, amihez ragaszkodnak. Közölte azt is, hogy a PSD nem támogatja a közalkalmazotti bérek csökkentését. Az árbevétel utáni minimumadó csökkentését viszont a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kérésére fogadta el a koalíció, ebben a témában egyébként Ilie Bolojan tegnap megbeszélést folytatott a Külföldi Befektetők Tanácsának képviselőivel, akik a minimumadó eltörlése mellett érveltek, hangsúlyozva, hogy a bevezetése negatívan hatott a beruházásokra és a befektetői bizalomra.
Ami a közigazgatási kiadások csökkentését illeti, a koalíciós ülés után nyilatkozó Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kifejtette: „Az állam karcsúsításából mindenkinek ki kell vennie a részét, és minél hamarabb el kell fogadni a gazdaságélénkítő intézkedéseket is, hogy azok már a jövő évi költségvetésben meg tudjanak jelenni. A közigazgatásban az általános szabály a 10 százalékos csökkentés, ahhoz viszont ragaszkodott az RMDSZ, hogy ez a tanügyet ne érintse, hiszen ők már idén meghozták az áldozatot, az egyedüli ágazat voltak, ahol valós reformot és költségcsökkentést hajtottak végre.”
