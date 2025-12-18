Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Totális bojkottot hirdet az AUR

2025. december 18., csütörtök, Belföld

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion kedden egy tízpontos politikai kiáltványt ismertetett, amelyben a pártnak a „nemzeti ellenzékiség” jegyében tervezett kormányellenes lépéseit vázolta fel.

    Fotó: Facebook / Alianța pentru Unirea Românilor - AUR

A politikus egy sajtótájékoztatón közölte: az AUR reakcióját az váltotta ki, hogy a kormánykoalíció semmibe vette a parlamentet, és nem váltotta le Diana Buzoianut a környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítvány megszavazása után.

Simion bejelentette, hogy a továbbiakban az AUR minden eszközzel akadályozni fogja a kormányzást: megszavazza az összes bizalmatlansági indítványt, nem támogat sürgősségi rendeleteket, és blokkolja a koalíció fontos törvénytervezeteit, köztük a költségvetést és az adóemeléseket. A pártelnök ezt azzal indokolta, hogy Romániában válságba került a demokrácia, a parlament szerepe kiüresedett, a Bolojan-kabinet pedig rendkívüli eszközökkel kormányoz. Közölte, hogy az AUR nem hajlandó kompromisszumra a kormánykoalícióval, csak egy nemzeti egységkormányt tart elképzelhetőnek, amelynek feladata az előrehozott választások megszervezése lesz. Emellett aktív parlamenti obstrukciót, utcai tiltakozások támogatását, valamint jogi lépéseket ígért a kormány ellen, és végső célként az előrehozott parlamenti választások kikényszerítését jelölte meg. „Romániának nem látszatstabilitásra van szüksége, hanem igazságra, felelősségre és a polgárok szavazatára. Minél hamarabb kerül sor előrehozott parlamenti választásokra, annál közelebb kerül Románia a talpra álláshoz” – olvasható a kiáltványban.

Első lépésként máris egyszerre két egyszerű indítványt terjesztett be tegnap az AUR: a szenátusban Cătălin Predoiu belügyminiszter ellen, a képviselőházban pedig Radu Marinescu igazságügyi miniszter ellen.

Hozzászólások
