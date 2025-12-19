A Háromszéki Ágyúsok izgalmasnak ígérkező mérkőzésekkel zárják az évet. Kertész Zoltán legénysége a tapasztalt játékoskerettel rendelkező Bukaresti Red Hawks ellen folytatja a román jégkorongbajnokság rájátszását. A narancs-kék mezesek ma és szombaton 18.30-tól csapnak össze a fővárosi együttessel a kézdivásárhelyi Deme László Műjégpályán.

A háromszéki csapat a címvédő Gyergyói Hoki Klub vendégeként indította a középszakaszt, ahol meglepetésre kétgólos hátrányból fordítva, szétlövéssel 3–2 arányban diadalmaskodott. Az alapszakaszt tíz győzelemmel és hat vereséggel a negyedik helyen záró újonc Bukaresti Red Hawks a hétvégén játssza az első két mérkőzését a rájátszásban. A székelyföldi és a fővárosi alakulat a mostani idényben már négyszer találkozott, kétszer a bajnokságban és kétszer a Román Kupa csoportkörében: a narancs-kék mezesek egyszer a rendes játékidőben és egyszer hosszabbításban győztek, míg Julius Pénzes együttese szintén kétszer örülhetett.

„Nagyon jó érzés volt közel egy év után újra jégre lépni, főleg egy kiélezett és fontos mérkőzésen. A büntetőnél igyekeztem kizárni mindent, csak a lövésre koncentráltam, örülök, hogy sikerült értékesíteni és ezzel hozzájárultam a győzelemhez. Az, hogy a rájátszás első meccsén a címvédő Gyergyói Hoki Klub otthonában nyertünk, hatalmas önbizalmat adott nekünk. Megmutatta, hogy képesek vagyunk fegyelmezetten, egymásért küzdve eredményt elérni, ugyanakkor tudjuk, hogy ez még csak az első lépés. A Red Hawks elleni eddigi találkozók kemények és kiélezettek voltak, most is hasonlóra számítunk” – mondta Molnár Zoltán.

A Háromszéki Ágyúsok tapasztalt csatára hozzátette, a fővárosi gárda jól szervezett és rutinos, ezért a siker kulcsa szerinte a fegyelemben és a gyors döntésekben rejlik, illetve abban, hogy végig tartsák magukat a saját játékukhoz. Fontos lesz a jó védekezés, a kapusuk segítése és az, hogy kihasználják a helyzeteket. A jégkorongozó akkor lenne elégedett, ha mindkét meccs után úgy jönnénk le a jégről, hogy mindent kiadtak magukból és egy csapatként működtek. Kiemelte, mindig jól esik, ha nézők előtt játszhatnak, mivel ez motiválja és előre viszi őket, épp ezért reméli, minél többen kilátogatnak az idény hátralévő összecsapásaira és szurkolnak nekik. (miska)