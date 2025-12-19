Könyvbemutató
JÁNÓ MIHÁLY művészettörténész „...mint megkopott legendák...” című tanulmánykötetét ma 18 órától mutatják be Kézdivásárhelyen a Kosztándi Művészeti Galériában. Bevezetőként Józsa Irén felolvassa Kovács András Ferenc Erdélyi töredék című versét. A rendezvényen részt vesz a szerző és Kopacz Attila könyvtervező. Házigazda: Hegedűs Ferenc.
BÍRÓ ERIKA szörcsei református lelkipásztor Csuri, a beszélő varjú és kis társainak kalandjai című, a baróti Tortoma Könyvkiadó gondozásában megjelent könyvét 20-án, szombaton 16 órától a kézdivásárhelyi Erzsébet Teremben mutatják be. A szerzővel Iochom István újságíró, lapunk munkatársa és Sántha Attila költő, lapszerkesztő beszélget. A könyvből felolvas Ambrus Ágnes ny. egyetemi adjunktus.
Színház
ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház a temesvári Mihai Eminescu Nemzeti Színházzal közösen vitte színre Ella Hickson Scriitoarea (Az írónő) című darabját. Radu Iacoban fordította, színpadra alkalmazta, és ő az előadás rendezője is. Előbemutató ma 19 órától, a hivatalos premier 20-án 19 órától tekinthető meg. Jegyek az Eventim hálózatban kaphatók.
UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház idei bérletes évadában a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház 10 című előadása látható Rusznyák Gábor rendezésében. A Kosztándi Jenő-bérleteseket ma 19 órától, a Boér Géza-bérleteseket 20-án, szombaton 19 órától várják, szabadjegyek is kaphatóak.
VENDÉGELŐADÁS. December 20-án, szombaton 20 órától a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem diákjai William Shakespeare Hamlet című darabjával vendégszerepelnek a sepsiszentgyörgyi színház nagytermében (rendező: Vladimir Anton).
TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat a Barabás Olga által Csehov nyomán írt és rendezett Mikor lesz nyár? című előadást 21-én, vasárnap 19 órától és 22-én, hétfőn 19 órától a kamarateremben játssza.
Bábszínház
CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A Mikulás-lakot családok, érdeklődők ma 17 órakor látogathatják. Szervezett csoportok számára és 12 év alatti gyermekeknek ingyenes (belépő: egy rajz a Mikulásnak), 13 év felett: 7 lej/fő. Jegyvásárlás a helyszínen, a program előtt fél órával. ♦ Ma 11 és 18 órától a Háromszék Táncstúdióban az Udvarhely Néptáncműhely Az aranyszőrű bárány című előadását játssza. ♦ Ma 19 órától In memoriam – Nagy-Kopecky Kálmán-portré. ♦ Sepsiszentgyörgyön az adventi időszakban a Nagy-Kopeczky Kálmán által rendezett Betlehem című előadás december 21-én, vasárnap és 24-én, szerdán 17 órától látható. Ajánlott korosztály: 4 éven felülieknek. Előfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emesénél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com).
Mozi
MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház műsorán: ma 16 órától Karácsonyi egércsata (románul beszélő), 16.30-tól Zootropolis 2. (magyarul beszélő), 17.30-tól Öt éjjel Freddy Pizzázójában 2. (magyarul beszélő), 18.30-tól A sárga nyakkendő (román életrajzi filmdráma; a filmvetítés után közönségtalálkozó lesz, meghívottak: Serge Ioan Celebidachi rendező és Cristina Dobrițoiu producer, moderátor: Anna Maria Popa), 19.30-tól Avatar: Tűz és Hamu (román feliratos); szombaton: 11 órától Zootropolis 2. (magyarul beszélő), 11.15-től Királyok királya (románul beszélő), 17 órától Avatar: Tűz és Hamu (román feliratos) és 17.30-tól magyarul beszélő, 20.30-tól Szemfényvesztők 3. (magyarul beszélő), 21 órától Szenvedélyes nők (magyar vígjáték); vasárnap: 11 órától Zootropolis 2. (magyarul beszélő), 11.15-től Királyok királya (románul beszélő), 15.30-tól Karácsonyi egércsata (románul beszélő) és 15.45-től magyarul beszélő, 17 órától Avatar: Tűz és Hamu (román feliratos) és 17.30-tól magyarul beszélő, 20.30-tól Nürnberg (román feliratos), 21 órától Szenvedélyes nők (magyar vígjáték).
Zene
OPERETT. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Csárdáskirálynő és a többiek című operettgálát ma két alkalommal, 17 és 19 órától is játsszák a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében a budapesti operettszínház művészei, Oszvald Marika, Peller Károly és Szendi Szilvi.
ADVENTI ZENÉS ÁHÍTAT. A Gyöngyvirág utcai református templomban vasárnap 18 órától a Pro Musica kamarakórus énekel.
Évértékelő
Ma 17 órától Kézdivásárhelyen az Erzsébet Teremben tartja évértékelőjét a Háromszéki Népfőiskola Egyesület. Előtte sor kerül a Karácsonyi népi kánták vetélkedőre. Részvételt Biró Erikánál kell jelezni a 0757 958 868-as telefonon.
Adventi gyertyagyújtás
KÉZDIVÁSÁRHELY. A Gábor Áron téren szombaton 18 órakor gyújtják meg a város központjában a negyedik adventi gyertyát. A Kantai Szentháromság részéről a szertartást vezeti és igét hirdet Ilyés Lehel segédlelkész; szaval Rancz Ilka; énekel a Nagy Mózes Főgimnázium zenekara. A gyertyát Kovács Nóra, a Kézdiszéki Középiskolások Szövetségének elnöke gyújtja meg.
BARÓT. Advent negyedik vasárnapján a Diákdombon 18.30-tól a miklósvári római katolikus egyházközség részéről Lőrincz Barnabás plébános gyújtja meg a gyertyát. Közreműködnek a Gaál Mózes Általános Iskola IV. osztályos kisdiákjai.
KOVÁSZNA. A Városi Művelődési Ház melletti adventi koszorúnál vasárnap 18 órától igét hirdet Balogh Zoltán református esperes, beszédet mond Gergely-Kovács Katalin, a Havadtőy Sándor Cserkészcsapat vezetője, közreműködik a Kovászna-Belvárosi Református Egyházközség Szívmelengetők Ifjúsági Zenekara Vajna János és Antal Ernő vezetésével. A kovásznai cserkészek a betlehemi lánggal gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát. Megbízatást kapnak, hogy karácsonyestig őrizzék és vigyék a saját gyülekezetükbe a lángot. Az RMDSZ Kovászna Városi Nőszervezete meleg teát és kalácsot szolgál fel.
Karácsonyváró műsorok
SEPSISZENTGYÖRGY. Ma a a kőszínpadon 11 órától karácsonyi énekek és versek a Benedek Elek Napközi Otthon óvodásainak előadásában; 11.20-tól a Mikes Kelemen Elméleti Líceum kis és nagy kórusának előadása; 11.40-től a Nicolae Colan Általános Iskola waldorfos gimnazistáinak előadása; 14.05-től bukovinai népdalok és adventi, karácsonyi dalok a Csicsergők énekegyüttes előadásában; 14.20-tól karácsonyi ünnepváró énekek; 16–18 óráig karácsonyi műhelyfoglalkozás – pókfonás a volt Mikó cukrászdában; 16–19 óráig lovagoltatás az Erzsébet parkban; 18–19 óráig a karácsonyi fényfestés díjátadója; 18–21 óráig karácsonyi fényfestés a Tamási Áron Színház homlokzatán; 17–20 óráig ünnepváró városnézés a kisvonaton (indulás a Bod Péter Megyei Könyvtár elől félóránként). Szombaton: 10–13 és 17–20 óráig ünnepváró városnézés a kisvonaton; 14–18 óráig lovagoltatás az Erzsébet parkban; 18–21 óráig karácsonyi fényfestés a Tamási Áron Színház homlokzatán; 19–20 óráig a kőszínpadon a Kisködmön zenekar koncertje. Vasárnap: 10–13 és 17–20 óráig ünnepváró városnézés a kisvonaton; 14–18 óráig lovagoltatás az Erzsébet parkban; 16–18 óráig nemezelés; 18–21 óráig karácsonyi fényfestés a Tamási Áron Színház homlokzatán; 18–19 óráig Diana Logofătu karácsonyi koncertje a kőszínpadon; 19.30–20 óráig a betlehemi békeláng cserkészeseménye, közreműködik a Brassói Filharmónia Harsona Quartettje a főtéren.
KOVÁSZNA. Ma a Művelődési Központban 10 órától a Kőrösi Csoma Sándor Líceum tanárainak és diákjainak ünnepi karácsonyi műsora, 18 órától a Kovásznai Tanulók Klubja tánccsoportjainak év végi előadása.
Röviden
HAGYOMÁNYOS ÉS HELYI TERMÉKEK VÁSÁRA KOVÁSZNÁN. December 21-én, vasárnap 9 órától kerül megrendezésre a hagyományos és helyi termékek vására Kovászna városközpontjában (Sétatér/Dózsa György Park, a Városi Művelődési Ház mellett).
Ügyelet
GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena gyógyszertár (0741 106 750) az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961), hétfőtől a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) a szolgálatos. Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16, vasárnap 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914), Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann gyógyszertár (0745 822 449) tart nyitva.
FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön ma 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.
