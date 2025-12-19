A Fizz Ligában címvédő és jelenleg második helyezett Ferencváros szerdán szerződést hosszabbított Robbie Keane vezetőedzővel. Az ír szakember januárban érkezett, majd az együttessel az idény végén kupadöntőt vívott és bajnoki címet ünnepelhetett, a mostani szezonban pedig továbbjutott a csapattal az Európa-liga egyenes kieséses szakaszába.

A második számú európai kupasorozat alapszakaszában az FTC jelenleg a hatodik helyen áll veretlenül, négy sikerrel és két döntetlennel. A két év eleji győzelemnek, valamint az őszi menetelésnek köszönhetően a vezetőedző immár tíz megnyert nemzetközi találkozón van túl, ráadásul kevesebb mint egy év alatt, ezzel pedig harmadik az örökranglistán. A 45 éves Keane úgy nyilatkozott: nagyon boldog és egyben izgatott is, élvezi a munkát a magyar bajnoknál. Hozzátette: kiválóak a szurkolók, a stábja is örül, hogy „folytatódik ez az utazás”.

Kubatov Gábor elmondta, egyetértenek abban a szakemberrel, hogy a csapatnak még feljebb kell jutnia. „Néhány öltözői beszéde megnézhető az interneten, vannak benne sípolások, használ olyan szavakat, amelyeket talán nem illik, viszont egy győztes típus. Nagyon élvezem a vele való munkát. Kérlelhetetlen és könyörtelen a győzelmek tekintetében. Emellett nagyon motivált, közben mégis laza” – fogalmazott az FTC elnöke, aki kiemelte, ritka az olyan tréner, aki jó távolságot tart a játékosoktól és vezetőktől, miközben tudja a dolgát.