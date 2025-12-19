A nap fotója

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. december 19., péntek, Szabadidő
  • Lemhényi kisdiákok. Fotó: Albert Levente
    Lemhényi kisdiákok. Fotó: Albert Levente
Szerződést hosszabbított vezetőedzőjével a Ferencváros (Labdarúgás)

A Fizz Ligában címvédő és jelenleg második helyezett Ferencváros szerdán szerződést hosszabbított Robbie Keane vezetőedzővel. Az ír szakember januárban érkezett, majd az együttessel az idény végén kupadöntőt vívott és bajnoki címet ünnepelhetett, a mostani szezonban pedig továbbjutott a csapattal az Európa-liga egyenes kieséses szakaszába.
2025-12-19: Kultúra - Csinta Samu:

Totálkép a székelyekről (Beszélgetés Kinda István néprajzkutató-muzeológussal)

Az Év Kiállításának nyilvánította a Pulszky Társaság–Magyar Múzeumi Egyesület a Néprajzi Múzeum Székelyek – Örökség-mintázatok című időszaki kiállítását. A 2027. január 31-ig Sepsiszentgyörgyön látható Székelyek... vezető kurátora a Székely Nemzeti Múzeum néprajzos muzeológusa, Kinda István, akivel többek között arról beszélgetünk, hogy milyen székelységképet érdemes sugározni a 21. században.
