Hét személygépkocsi ütközött a 11-es országúton

2025. december 20., szombat, Közélet

Hét személyautó volt érintett abban a közúti balesetben, amely a Brassó–Kézdivásárhely közötti 11-es országúton történt.

    Fotó: Facebook / Kézdivásárhelyi Közlekedési Infó

A Román Rendőrség Országos Főfelügyelőségének Infotrafic központja tájékoztatása szerint az ütközés a 44-es kilométerszelvényben Albis és Dálnok között következett be. A baleset következtében két személy szorult orvosi kivizsgálásra, őket a helyszínen látják el a mentőegységek.

 

 

Az eset miatt az érintett útszakaszon mindkét irányban teljes forgalomlezárás van érvényben. A hatóságok előrejelzése szerint a közlekedés várhatóan 15 óra után indulhat meg ismét a megszokott rend szerint. A közlekedőknek addig kerülőutak igénybevételét javasolják, valamint fokozott figyelemre intenek. (bartos)

