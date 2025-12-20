Hét személygépkocsi ütközött a 11-es országúton

Hét személyautó volt érintett abban a közúti balesetben, amely a Brassó–Kézdivásárhely közötti 11-es országúton történt.
A Román Rendőrség Országos Főfelügyelőségének Infotrafic központja tájékoztatása szerint az ütközés a 44-es kilométerszelvényben Albis és Dálnok között következett be. A baleset következtében két személy szorult orvosi kivizsgálásra, őket a helyszínen látják el a mentőegységek.
Az eset miatt az érintett útszakaszon mindkét irányban teljes forgalomlezárás van érvényben. A hatóságok előrejelzése szerint a közlekedés várhatóan 15 óra után indulhat meg ismét a megszokott rend szerint. A közlekedőknek addig kerülőutak igénybevételét javasolják, valamint fokozott figyelemre intenek. (bartos)
