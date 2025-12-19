Újabb viharfellegek Marosvásárhely égboltján

Evés közben jön meg az étvágy, s e mondás sajátosan igaz Marosvásárhelyen. Miután ugyanis a MOGYE nevű, szép emlékű Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemet egyesítette a Petru Maior névre hallgató egykori főiskolával, s ezáltal létrejött egy még nagyobb egyetem, a MOGYTTE nevű különös felsőoktatási képződmény (Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem), e folyamat karmestere, Leonard Azamfirei régi-új rektor egy újabb fúzió kivitelezésére készül.

Szemet vetett a magyar nyelvű színművészeti képzést is magában foglaló, jövőben nyolcvanesztendős Művészeti Egyetemre, amelyet lelkiismeret-furdalás nélkül beolvasztana a MOGYTTE intézményrendszerébe, hangoztatva, hogy e lépés szükséges, enélkül az elszigetelődés veszélye fenyegeti a Köteles Sámuel utcai intézményt.

Micsoda aggodalom, micsoda előrelátás! Az egyesítéssel valójában egy újabb egyetem jönne létre, amelynek rektora további két mandátum erejéig szintén Azamfirei lehetne. E mesterterv ellenzői ki is mondják: valójában ez a fő cél, hiszen amikor lejárt két rektori mandátuma a MOGYE élén, akkor következett az egyesülés a Petru Maior nevű kistestvérrel, amelyet további két rektori mandátum erejéig szintén Azamfirei irányíthatott, ez az újabb bekebelezés pedig biztosíthatná az örök rektor ötödik és hatodik mandátumát. A Szentgyörgyi István nevét viselő egykori színművészeti intézet – a mai Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem – így jó eséllyel Azamfirei irányítása alá kerülne.

A MOGYE sorsa, az erdélyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés helyzete régi téma az erdélyi magyar közbeszédben. A múlt és jelen ismert, a jövő bizonytalan – ennél tömörebben és visszafogottabban aligha lehet fogalmazni. Ám az teljességgel elfogadhatatlan, hogy a marosvásárhelyi és az erdélyi magyar nyelvű felsőfokú oktatás helyzetét egy újabb tragikus változtatással tovább súlyosbítsák. Mert a beolvasztással a magyar nyelvű színművészeti képzést is biztosító Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem elveszítené jelenlegi függetlenségét. Ez pedig nem csupán a döntési jogkörök megnyirbálását jelenti, hanem egy méltán híres, magyar múlttal és jelennel rendelkező intézmény eltüntetését. Ez – ismételjük – elfogadhatatlan az erdélyi magyar közösség számára!

Körvonalazódik az ellenkezés is, egyelőre marosvásárhelyi szinten. Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) erőteljes hangon reagált a fejleményekre, állítva, hogy az elképzelés csupán „a rektor túlélési manővere”, és az értékek megvédésére szólítottak fel, kérve a jogfosztás megakadályozását: „mondjunk nemet a bedarálásra, nemet a Művészeti Egyetem elsorvasztására!” De elutasítja a kezdeményezést a Művészeti Egyetem vezetősége és magyar kara is, miként az RMDSZ Maros megyei szervezete is, rögzítve, hogy nem támogatnak olyan megoldást, amely az intézmény önálló státuszát veszélyezteti.

Hogy mindez elég lesz-e e furcsa, a magyar közösség szempontjából sorvasztó szándék megakadályozására, e pillanatban nehezen borítékolható. Vélhetően nem lesz elegendő, erőteljesebb, magasabb szintű kiállásra is szükség lesz. Hiszen a marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzés okán már kormányt is buktattak, emellett az elmúlt évekből jól ismert a katolikus iskola elleni támadássorozat. És íme, nincs vége, Marosvásárhelyen egy újabb hadművelet indult a magyar közösség ellen, a magyar közösség sorsát, jövőjét meghatározó intézmény ellen.

Nincs vége, nem lehet feladni. E küzdelemhez újult erő kell, nemcsak most, esztendő végére, hanem jövőre is.

Könnyed gólyabál a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdió Színházában – ám eközben egy új rendező egy új előadást, ezúttal drámát készül színre vinni. Fotó: Facebook / Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem – Stúdió Színház