A Sepsi-SIC tegnap végig uralt mérkőzésen 27–14-re diadalmaskodott a Nagyváradi CSU vendégeként a 2025–2026. évi női kézilabda Román Kupa selejtezőjében. A háromszéki csapaton kívül a CS Știința Bacău és a Marosvásárhelyi VSK jutott az első fordulóba, amelynek párosítását kedden sorsolja ki a Román Kézilabda-szövetség.

A jobb játékerőt képviselő zöld-fehér mezesek szerezték az első gólt, amelyre kisvártatva válaszolt a nagyváradi alakulat, azonban ezt követően a vendégek ellentmondást nem tűrően kézilabdáztak, sorozatban ötször voltak eredményesek, ezáltal a 8. percre már megnyugtató előnyt építettek ki (1–6). A folytatásban kezdett magához térni a partiumi gárda, amely igyekezett tartani a lépést sepsiszentgyörgyi ellenfelével, viszont csak futott az eredmény után. A Sepsi-SIC az első félidő második felében Solymosi Iringó szélről jegyzett négy találatával magabiztosan tartotta magát, sőt, a szünetig növelte is fölényét (8–14). A háromszéki csapat remekül indította a második felvonást, ugyanis zsinórban nyolcszor talált a hálóba, miközben határ menti riválisa csak a 48. percben törte meg a jeget (9–22), ezzel pedig eldőlni látszott a találkozó. A hátralévő időben kiegyenlítettebbé vált a mérkőzés, Carmen Cartaș együttese a hajrában némileg visszavett a tempóból, ellenben a nagy különbségű győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben (14–27), így a papírformát érvényesítve jutott a Román Kupa első fordulójába.

Női kézilabda, Román Kupa, selejtező: Nagyváradi CSU–Sepsi-SIC 14–27 (8–14).

Nagyvárad, a Nagyváradi Egyetem sportterme. Vezette: Bánfi Csaba és Török Róbert. Nagyvárad: Suciu – Boros 5 (1), Valinciuc 1 (1), Medve 1, Calena 3, Postelnicu 1, Năstase. Cserék: Bucur, Scurtu (kapusok), Bala, Paul, Havasi 3. Vezetőedző: Constantin Sebastian Tudor. Sepsi-SIC: Demeter – Márton 3, Damian 2, Pavel 2, Crețu 2, Rău, Bârlă 3. Cserék: Andrei (kapus), Lupișcă, Cîrstian 3, Ghinea 1, Banu 4, Solymosi 6, Kellan, Balázs 1, Soreanu. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Kiállítások: 6, illetve 10 perc. Hétméteresek: 2/4, illetve 0/1.