A Háromszéki Ágyúsok az elmúlt hétvégén mindkét mérkőzésüket megnyerték a vendég Bukaresti Red Hawks ellen a román jégkorongbajnokság rájátszásában. Kertész Zoltán csapata pénteken szoros találkozón 4–3-ra nyert, míg szombaton ellentmondást nem tűrően játszva 10–3-ra diadalmaskodott, így három összecsapást követően is veretlen a felsőházban, és az első helyen tölti a karácsonyt.

Pénteken rögtön egymásnak estek az együttesek a Deme László Műjégpályán, a hajtós első harmadban mindkét alakulat több veszélyes helyzetet kialakított, azonban a kapusok elemükben voltak. A házigazdák a 15. percben megérdemelten kerültek előnybe, ekkor Molnár Zoltán estében emelte a korongot a ketrec elé, az érkező Lukas Žukauskas pedig kapásból a keresztléc alá továbbított (1–0). A létszámfölényben rohamozó bukaresti gárda kisvártatva egyenlített, a 18. percben a kapu előtti kavarodást kihasználva Marius Mărcuș csúsztatott a hálóba (1–1).

A második felvonás elején a fővárosi csapat hosszabb időre elvesztette egyik alapemberét, ugyanis Jevgenyij Szkacskov tízperces fegyelmi büntetés miatt kiült a padra. A narancs-kék mezesek a 23. percben visszavették a vezetést, Szőcs Zalán próbálkozását hárította Mag Örs, a kipattanót viszont Biró Ottó értékesítette (2–1). Kertész Zoltán legénysége szünet előtt még kétszer betalált, Antal László és Róth Zoltán össz­játéka után utóbbi növelte a különbséget, majd nem sokkal később Ferencz Szilárd lőtte a pakkot a sűrűbe, amelyet ezt követően Ilyés Tamás a rövid felsőbe ütött (4–1). A vendégek a játékrész hajrájában váratlanul faragtak a hátrányukból, a 39. percben Danil Martinov iratkozott a gólszerzők közé (4–2).

A zárószakasz kiegyenlített küzdelmet hozott, aztán a 48. percben a fővárosi alakulat örülhetett, mivel Ivan Glazkov megpattanó lövése a bal felsőbe vágódott (4–3). A székelyföldi együttes a folytatásban sorra dolgozta ki a lehetőségeket, amelyek elakadtak a hálóőrben. Közel két perccel a találkozó vége előtt a Red Hawks a pontszerzés reményében levitte kapusát, illetve Julius Pénzes vezetőedző időt kért, ellenben a Háromszéki Ágyúsok védelme és kapusa, László Arnold is állta a sarat, így a második mérkőzésüket is megnyerték a középszakaszban.

Szombaton a házigazdák remekül indították a mérkőzést, negyedóra alatt négy gólt szereztek: előbb Ilyés Tamás és Szőcs Zalán össz­játéka után utóbbi csúsztatott a hálóba, majd Lukas Žukauskas passzából az érkező Molnár Zoltán növelte az előnyüket (2–0). Az ellenfél kapuvassal válaszolt, aztán a háromszéki csapat emberelőnyben ismét betalált, ezúttal Lukas Žukauskas távoli kísérlete talált utat a ketrecbe, nem sokkal később Szergej Pajor kilőtte a rövid felső sarkot (4–0). A bukaresti gárda szünet előtt szépített, a 19. percben Jevgenyij Szkacskov juttatta a korongot a kapuba (4–1).

A második harmadban is a narancs-kék mezesek akarata érvényesült, akik a 26. percben létszámfölényben ugrasztották talpra a közönséget: Szergej Pajor első lehetőségét védte Ambrus Levente, aki az orosz csatár éles szögből leadott ismétlésénél már tehetetlennek bizonyult (5–1). A székelyföldi alakulat a játékrész derekán rövid idő alatt kétszer is eredményes volt, Biró Ottó előkészítéséből Szőcs Zalán ütötte a pakkot a hálóba, ezt követően Gecse Olivér átadásából Róth Zoltán iratkozott a gólszerzők közé (7–1). A fővárosi együttes a 37. percben csökkentette hátrányát, ekkor Danil Martinov fórban továbbított a ketrecbe (7–2).

A Háromszéki Ágyúsok a zárószakaszban sem lassítottak, nem adtak esélyt Julius Pénzes legénységének a felzárkózásra. Róth Zoltán közelről védhetetlenül a kapuba bombázott, majd emberelőnyben Antal László lövésébe Biró Ottó ért bele, az 55. percben pedig Róth Zoltán passza után Gecse Olivér mattolta a hálóőrt (10–2). A Red Hawks a felvonás végén beállította a végeredményt, az 59. percben Jevgenyij Szkacskov találata már csak apró szépségtapasz volt, hiszen az újonc pont nélkül távozott Kézdivásárhelyről (10–3).

Eredmények, román bajnokság, rájátszás: Háromszéki Ágyúsok–Bukaresti Red Hawks 4–3 (gólszerzők: Lukas Žukauskas 15., Biró Ottó 23., Róth Zoltán 37., Ilyés Tamás 38., illetve Marius Mărcuș 18., Danil Martinov 39., Ivan Glazkov 48.), Háromszéki Ágyúsok–Bukaresti Red Hawks 10–3 (gólszerzők: Szőcs Zalán 2., 33., Molnár Zoltán 5., Lukas Žukauskas 9., Szergej Pajor 14., 26., Róth Zoltán 35., 43., Biró Ottó 52., Gecse Olivér 55., illetve Jev­genyij Szkacskov 19., 59., Da­nil Martinov 37.).