A Háromszéki Ágyúsok az elmúlt hétvégén mindkét mérkőzésüket megnyerték a vendég Bukaresti Red Hawks ellen a román jégkorongbajnokság rájátszásában. Kertész Zoltán csapata pénteken szoros találkozón 4–3-ra nyert, míg szombaton ellentmondást nem tűrően játszva 10–3-ra diadalmaskodott, így három összecsapást követően is veretlen a felsőházban, és az első helyen tölti a karácsonyt.
Pénteken rögtön egymásnak estek az együttesek a Deme László Műjégpályán, a hajtós első harmadban mindkét alakulat több veszélyes helyzetet kialakított, azonban a kapusok elemükben voltak. A házigazdák a 15. percben megérdemelten kerültek előnybe, ekkor Molnár Zoltán estében emelte a korongot a ketrec elé, az érkező Lukas Žukauskas pedig kapásból a keresztléc alá továbbított (1–0). A létszámfölényben rohamozó bukaresti gárda kisvártatva egyenlített, a 18. percben a kapu előtti kavarodást kihasználva Marius Mărcuș csúsztatott a hálóba (1–1).
A második felvonás elején a fővárosi csapat hosszabb időre elvesztette egyik alapemberét, ugyanis Jevgenyij Szkacskov tízperces fegyelmi büntetés miatt kiült a padra. A narancs-kék mezesek a 23. percben visszavették a vezetést, Szőcs Zalán próbálkozását hárította Mag Örs, a kipattanót viszont Biró Ottó értékesítette (2–1). Kertész Zoltán legénysége szünet előtt még kétszer betalált, Antal László és Róth Zoltán összjátéka után utóbbi növelte a különbséget, majd nem sokkal később Ferencz Szilárd lőtte a pakkot a sűrűbe, amelyet ezt követően Ilyés Tamás a rövid felsőbe ütött (4–1). A vendégek a játékrész hajrájában váratlanul faragtak a hátrányukból, a 39. percben Danil Martinov iratkozott a gólszerzők közé (4–2).
A zárószakasz kiegyenlített küzdelmet hozott, aztán a 48. percben a fővárosi alakulat örülhetett, mivel Ivan Glazkov megpattanó lövése a bal felsőbe vágódott (4–3). A székelyföldi együttes a folytatásban sorra dolgozta ki a lehetőségeket, amelyek elakadtak a hálóőrben. Közel két perccel a találkozó vége előtt a Red Hawks a pontszerzés reményében levitte kapusát, illetve Julius Pénzes vezetőedző időt kért, ellenben a Háromszéki Ágyúsok védelme és kapusa, László Arnold is állta a sarat, így a második mérkőzésüket is megnyerték a középszakaszban.
Szombaton a házigazdák remekül indították a mérkőzést, negyedóra alatt négy gólt szereztek: előbb Ilyés Tamás és Szőcs Zalán összjátéka után utóbbi csúsztatott a hálóba, majd Lukas Žukauskas passzából az érkező Molnár Zoltán növelte az előnyüket (2–0). Az ellenfél kapuvassal válaszolt, aztán a háromszéki csapat emberelőnyben ismét betalált, ezúttal Lukas Žukauskas távoli kísérlete talált utat a ketrecbe, nem sokkal később Szergej Pajor kilőtte a rövid felső sarkot (4–0). A bukaresti gárda szünet előtt szépített, a 19. percben Jevgenyij Szkacskov juttatta a korongot a kapuba (4–1).
A második harmadban is a narancs-kék mezesek akarata érvényesült, akik a 26. percben létszámfölényben ugrasztották talpra a közönséget: Szergej Pajor első lehetőségét védte Ambrus Levente, aki az orosz csatár éles szögből leadott ismétlésénél már tehetetlennek bizonyult (5–1). A székelyföldi alakulat a játékrész derekán rövid idő alatt kétszer is eredményes volt, Biró Ottó előkészítéséből Szőcs Zalán ütötte a pakkot a hálóba, ezt követően Gecse Olivér átadásából Róth Zoltán iratkozott a gólszerzők közé (7–1). A fővárosi együttes a 37. percben csökkentette hátrányát, ekkor Danil Martinov fórban továbbított a ketrecbe (7–2).
A Háromszéki Ágyúsok a zárószakaszban sem lassítottak, nem adtak esélyt Julius Pénzes legénységének a felzárkózásra. Róth Zoltán közelről védhetetlenül a kapuba bombázott, majd emberelőnyben Antal László lövésébe Biró Ottó ért bele, az 55. percben pedig Róth Zoltán passza után Gecse Olivér mattolta a hálóőrt (10–2). A Red Hawks a felvonás végén beállította a végeredményt, az 59. percben Jevgenyij Szkacskov találata már csak apró szépségtapasz volt, hiszen az újonc pont nélkül távozott Kézdivásárhelyről (10–3).
Eredmények, román bajnokság, rájátszás: Háromszéki Ágyúsok–Bukaresti Red Hawks 4–3 (gólszerzők: Lukas Žukauskas 15., Biró Ottó 23., Róth Zoltán 37., Ilyés Tamás 38., illetve Marius Mărcuș 18., Danil Martinov 39., Ivan Glazkov 48.), Háromszéki Ágyúsok–Bukaresti Red Hawks 10–3 (gólszerzők: Szőcs Zalán 2., 33., Molnár Zoltán 5., Lukas Žukauskas 9., Szergej Pajor 14., 26., Róth Zoltán 35., 43., Biró Ottó 52., Gecse Olivér 55., illetve Jevgenyij Szkacskov 19., 59., Danil Martinov 37.).
