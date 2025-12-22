Befejeződött az U19-es teremlabdarúgó-bajnokság alapszakasza, a 2. csoportban érdekelt Sepsi-SIC másodikként zárta kvintettjét, így megalakulása óta első alkalommal kell pótselejtezőt vívnia az Elitek Ligájába jutásért. Együttesünktől származó információk szerint a zöld-fehérek következő ellenfele várhatóan a CSM Ploieşti lesz, a találkozó időpontjáról később dönt a szakszövetség.

Összesen huszonegy – kilenc erdélyi, öt moldvai, négy havasalföldi, két olténiai és egy partiumi – csapattal rendezték az U19-es teremlabdarúgó-bajnokság mostani idényének alapszakaszát, a mezőnyt pedig földrajzi elhelyezkedés alapján öt csoportba osztották. A versenykiírás szerint a csoportkör öt győztese és a legjobb második jutott egyenes ágon az Elitek Ligájába, a további négy második helyezettre pedig pótselejtező vár.

A harmadik szezonjában lévő megyeszékhelyi Sepsi-SIC a 2. csoportba került, ahol öt alakulat küzdött az első helyért. A zöld-fehérek csikócsapata hat győzelem mellett két vereséget könyvelt el, és 18 ponttal második lett a kvintettet megnyerő Luceafărul Buzău mögött. A tisztes elbírálás szempontjából ebben a csoportban egyik együttes eredményét sem vették figyelembe az utolsó helyezett Fortius 2014 Buzău ellen, így Veress Botond legénysége hat pontot veszített a végelszámolásnál, 12 ponttal pedig csak a második legjobb gárda lett a sepsiszentgyörgyi Máthé Bencét foglalkoztató és 13 pontot gyűjtő Kolozsvári Clujana után. A zöld-fehérek következő ellenfele várhatóan a CSM Ploieşti lesz, a másik ágon pedig a Marosvásárhelyi VSK és a Viitorul Dărăbani küzd a továbbjutásért, a találkozók időpontjáról később dönt a szakszövetség.

Az Elitek Ligájába már bejutott csapatok: Futsal Ceahlăul Piatra Neamț, Luceafărul Buzău, VSK Szé­kely­udvarhely, West Déva, Kolozsvári Clujana, Craiovai CFR Romgaz. Pótselejtezős együttesek: Viitorul Dără­bani, Sepsi-SIC, Marosvásárhelyi VSK, CSM Ploieşti.