Fitness TribeTöbb mint tizenötezer kilométerrel a gyerekekért

2025. december 22., hétfő, Sport

A sepsiszentgyörgyi Fitness Tribe Egyesület idén másodszor szervezte meg a Kilométerekkel a gyerekekért jótékonysági futást, amelynek záróeseményét ma 19 órától rendezik Böjte Csaba atya jelenlétében.

    Fotó: Facebook / Fitness Tribe

Közösségi összefogásból, mozgásból és szolidaritásból született meg a Kilométerekkel a gyerekekért második kiadása, amely december 1-jén kezdődött és ma zárult, a résztvevők pedig több mint 15 000 kilo­métert teljesítettek. A kampány célja, hogy a mozgást valódi segítséggé alakítsa: a közösen megtett kilométereket támogatók váltják adománnyá, így minden lépés számít. A Fitness Tribe által szervezett jótékonysági futáshoz bárki csatlakozhatott, kortól, lakóhelytől és edzettségi szinttől függetlenül. A résztvevők futással, gyaloglással vagy túrázással járulhattak hozzá a közös célhoz.

A kampány kedvezményezettjei a Kovászna Megyei Vöröskereszt és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány, amelyek munkáját a felajánlott kilométerek kézzelfogható módon segítik. A záróeseményre ma kerül sor az egykori Bodok Szálló parkolójában, ugyanis 19 órától egy 5 kilométeres, nyitott közösségi futáson vehetnek részt az érdeklődők, majd 19.30-tól az összegyűjtött adományok ünnepélyes átadása következik. Az est különleges vendége Böjte Csaba atya.

„Decemberben a mozgást szerettük volna összekötni a jótékonykodással, ebből a meggondolásból született meg tavaly az esemény első kiadása, majd annak a sikerén felbuzdulva idén folytattuk a segítségnyújtást. Egy évvel ezelőtt 12 ezer kilométert tettünk a közösbe, idén pedig sikerült ezt jócskán túlszárnyalnunk. Nagyon sokan csatlakoztak, több mint 150 futó gyűjtötte és küldte a kilométereket három héten keresztül. Biztosan lesz ennek folytatása, mivel van rá igény, ugyanakkor mindenki nagyon lelkes” – fogalmazott Lászlóffy Loránd, a Fitness Tribe Egyesület elnöke. (miska)

