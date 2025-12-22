A nap fotója

Következő írásunk

Nicuşor Dan államelnök tegnap bejelentette, hogy január elején referendumot kezdeményez a bírák és ügyészek körében a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsot (CSM) illetően. Bejelentése heves ellenkezést, vitát váltott ki, a CSM egy volt tagja szerint az államfő nyilatkozatai nyomán konfliktusos helyzet állt elő, amelynek megoldásához a CSM-nek az alkotmánybírósághoz kellene fordulnia, egy szenátorokból és parlamenti képviselőkből álló csoport pedig azt tervezi, kérelmet nyújt be a parlamenthez Nicușor Dan elnök tisztségéből való felfüggesztésére „a bírói függetlenség elleni támadások” miatt.