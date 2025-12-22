Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A nap fotója

2025. december 22., hétfő
  • Bocisimogató. Fotó: Albert Levente
    Bocisimogató. Fotó: Albert Levente
Szabadidő

Mit süssünk ma? (Sós kifli)

Hozzávalók: 60 dkg liszt, 2,5 dkg élesztő, 1 dl olaj, 3,5 dl tej, 2 evőkanál cukor, 1 kiskanál só; a töltelékhez: 5–10 dkg fagyos vaj; a tetejére: 1 tojás, szezámmag, durva só.
Belföld

Nicușor Dan: Az igazságszolgáltatás helyzete súlyos

Nicuşor Dan államelnök tegnap bejelentette, hogy január elején referendumot kezdeményez a bírák és ügyészek körében a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsot (CSM) illetően. Bejelentése heves ellenkezést, vitát váltott ki, a CSM egy volt tagja szerint az államfő nyilatkozatai nyomán konfliktusos helyzet állt elő, amelynek megoldásához a CSM-nek az alkotmánybírósághoz kellene fordulnia, egy szenátorokból és parlamenti képviselőkből álló csoport pedig azt tervezi, kérelmet nyújt be a parlamenthez Nicușor Dan elnök tisztségéből való felfüggesztésére „a bírói függetlenség elleni támadások” miatt.
