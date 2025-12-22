Elkészítése. A lisztet egy tálba szitáljuk, a közepébe mélyedést kotorunk, belemorzsoljuk az élesztőt, megszórjuk cukorral, kevés langyos tejet öntünk rá, pici liszttel megszórjuk, majd hagyjuk, hogy az élesztő felfusson. Ha az élesztő már szépen felhólyagosodott, a sót a tál szélén körben a lisztre szórjuk, hozzáadjuk a maradék cukrot és tejet, majd kézzel vagy géppel alaposan kidagasztjuk. A legvégén az olajat is beledolgozzuk a tésztába. Ezután a tálat tiszta konyharuhával letakarjuk, és meleg helyen duplájára kelesztjük a tésztát. Ha megkelt, hat egyforma cipóra osztjuk, mindegyiket kör alakúra nyújtjuk és nyolc egyenlő körszeletre vágjuk. A körszeletek szélére ujjbegynyi fagyos vajat teszünk, majd a szélétől a kör közepe felé haladva felgöngyöljük a kifliket. Az így nyert kifliket sütőpapírral bélelt tepsibe sorakoztatjuk, lekenjük felvert tojással, megszórjuk szezámmaggal és durva sóval, majd 180 Celsius-fokra hevített sütőben alul-felül sütési fokozaton kb. 2 perc alatt megsütjük. A kiflicskéket langyosan sör mellé kínáljuk, de kitűnő vendégvá­rónak is.

Elkészítési idő: 1,5 óra

Mennyiség: 1 adag

(Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.)