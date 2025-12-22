A szabadságot állandóan meg kell védeni

Nicuşor Dan államelnök tegnap koszorút helyezett el az 1989-es forradalom hőseinek fővárosi emlékművénél, majd közösségi oldalán írott üzenetében kiemelte: „továbbra is szükség van arra, hogy az igazságszolgáltatás fényt derítsen a közelmúlt jelentős ügyeire”. Ilie Bolojan kormányfő a kommunizmus áldozatainak emléknapján közzétett üzenetében azt hangsúlyozta, nem szabad engednünk magunkat veszélyes nosztalgiába sodródni, és nem szabad relativizálni a kommunizmus bűneit.

„A forradalommal kapcsolatos igazságszolgáltatás elengedhetetlen a román demokrácia megszilárdításához. Továbbra is szükség van arra, hogy az igazságszolgáltatás fényt derítsen a közelmúlt jelentős ügyeire. Jogerős ítéletek, elszámoltathatóság és az áldozatoknak és leszármazottaiknak járó erkölcsi igazságszolgáltatás nélkül a társadalom továbbra is sebezhető marad a manipulációval, a gonosz relativizálásával és az emlékezet torzításával szemben” – írta Nicuşor Dan a Facebookra az Universităţii téri koszorúzás után. „Fontos elmondani az igazat. A négy és fél évtizedes kommunizmus éhínséget, gazdasági, társadalmi és szellemi elszigeteltséget, a szabadságjogok szisztematikus eltiprását, visszaéléseket és bűncselekményeket jelentett, amelyek még a legkiszolgáltatottabbakat is érintették. Ez a rendszer mélyen megvetette az életet, az emberi méltóságot és az alapvető jogokat. A kommunizmus elnyomta az értelmiségi eliteket, elhallgattatta az ellenzéki hangokat, betiltotta a vallás szabad gyakorlását, és drasztikusan korlátozta a szólásszabadságot, a gyülekezési és egyesülési jogot” – fogalmazott üzenetében az államfő.

Hozzátette: mégis voltak olyanok, akik nem adták fel. És a mai Románia erkölcsi alapjának részét képezik azok, akik az üldöztetést, bebörtönzést, megaláztatást is elviselték, vagy akár a halált is vállalták, de emberségüket nem tagadták meg, lelküket nem adták el. „Ismét nehéz időket élünk, melyeket bizonytalanság és feszültség jellemez. Ezért a forradalom tanulsága és a temesvári kiáltványban lefektetett eszmék továbbra is aktuálisak. A szabadságot állandóan meg kell védeni polgári éberséggel, szilárd intézményekkel, a törvények és a polgári jogok tiszteletben tartásával, de a visszaélések és a szélsőségek minden formájának határozott elutasításával is” – zárta üzenetét Nicuşor Dan.

Ilie Bolojan kormányfő üzenetében arra mutatott rá: 36 év szabadság után Romániának még mindig sok a megoldandó problémája, mert bár az 1989-es forradalom után Románia a demokrácia útjára lépett, azonban nem történt minden a helyes módon, és nem oldódott meg minden probléma. „A mai kihívások valósak: bonyolult biztonsági környezet és súlyos belső problémák, beleértve a költségvetési egyensúlyhiányokat és a strukturális gyengeségeket. A megoldások a felelősségvállalásban, az őszinteségben és a határozott döntésekben rejlenek. Ha sikerül megerősítenünk az emberek bizalmát az államban, rendbe hoznunk a közpénzügyeket és kiegyensúlyozottan támogatnunk a gazdasági fejlődést, akkor elmondhatjuk majd, hogy a szabadságért életüket adók áldozata nem volt hiábavaló” – üzente Bolojan.