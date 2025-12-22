Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Új tanterv szerint

2025. december 22., hétfő, Belföld

Aláírta pénteken Daniel David oktatási miniszter az új középiskolai tanterveket jóváhagyó rendeletet – közölte a szaktárca.

  • Daniel David. Fotó: gov.ro
A tájékoztatás szerint a kilencedikesek számára kidolgozott román nyelv és irodalom tanterv még jóváhagyásra vár, ebbe még belefoglalják a viták során született javaslatokat. A miniszter szerint január végén közvitára bocsátják a X–XII. osztályra érvényes tanterveket is. Daniel David emlékeztetett, hogy a jelenleg használt tanterveket közel húsz éve dolgozták ki. Az újak a korszerűsítés mellett „szellősebbé” teszik a tananyagot, és jobb összhangot biztosítanak a tantárgyak, illetve a különböző oktatási szintek között. Az új tantervek megfelelő gyakorlatba ültetése jelentősen hozzájárulhat a funkcionális analfabetizmus csökkentéséhez, hiszen segít pótolni a hiányzó kompetenciákat, ugyanakkor a kompetenciák fejlesztésére és a mindennapi életben való alkalmazásukra is hangsúlyt fektet – magyarázta a miniszter. David szerint a következő lépés kidolgozni az új tankönyveket és kiképezni a tanárokat a tantervek modern módszerekkel történő gyakorlatba ültetésére. A 2026–2027-es tanévben kilencedik osztályt kezdő diákok már az új tantervek szerint fognak tanulni – tette hozzá a tárcavezető.

