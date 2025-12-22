Még 50 kilométer

Még karácsony előtt átadják a forgalomnak a moldvai (A7-es) autópálya Focşani és Adjud közötti szakaszát – jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezérigazgatója.
Cristian Pistol pénteken a helyszínen tájékozódott a sztrádaépítési munkálatok menetéről. Később egy Facebook-bejegyzésben azt írta, hogy a román kivitelező, az UMB már a biztonsági elemeken dolgozik, „a mozgósítás továbbra is példaértékű”, így a Focşani és Adjud közötti 50 kilométeres autópálya-szakasz még karácsony előtt megnyílhat a forgalom előtt. Ezzel együtt eddig 195 kilométer készült el a Ploieşti és Paşcani közötti 319 kilométeres sztrádából – tette hozzá a CNAIR vezetője.
