Bach Karácsonyi oratóriuma Sepsiszentgyörgyön

2025. december 22., hétfő, Közélet

Johann Sebastian Bach monumentális művével hangolta karácsonyra pénteken este a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban a hallgatóságot a Brassói Filharmónia zenekara, a Fekete-templom Bach Énekkara, illetve a sepsiszentgyörgyi Vox Humana és a Laudate kamarakórus Steffen Schlandt karnagy vezényletével.

  • Karácsonyváró hangulatban Bach zenéjével. Fotó: Kristó-Gothárd Hunor
    Karácsonyváró hangulatban Bach zenéjével. Fotó: Kristó-Gothárd Hunor

A várakozás ideje nem csupán külső felkészülés, hanem elengedhetetlen feltétele annak, hogy Krisztus születésének csodáját igazán, mélyen átélhessük, és e titok felé közeledve aligha találhatnánk biztosabb és hitelesebb vezetőt, mint Bach zenéjét – hangsúlyozta a koncert bevezetőjeként Ambrus Sándor, a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum igazgatója, majd röviden ismertette a művet. Bach Karácsonyi oratóriuma a műfaj egyik legkiemelkedőbb alkotása, amely 1734–35 fordulóján keletkezett Lipcsében, és hat önálló kantátából áll, amelyeket karácsony első napjától vízkeresztig szólaltattak meg. Ebben a monumentális alkotásban Bach mesterien egyesíti a liturgikus rendelkezést a teológiai mélységgel és a zenei kifejezés rendkívüli gazdagságával – hangzott az ismertetőben. A korálok a hívő közösség hangján szólalnak meg, az evangélista recitatív módon elbeszéli a történetet, míg az áriák és a kórus az emberi lélek belső elmélkedését tárja fel a megtestesülés titka előtt. 

A sepsiszentgyörgyi és az azelőtti két brassói hangversenyen az oratórium hat kantátájából az első, a negyedik és a hatodik hangzott el a Brassói Filharmónia, a Fekete-templom Bach Énekkara, a Vox Humana (karnagy: Szilágyi Zsolt Herbert) és a Laudate (karvezető: Lőfi Gellért), valamint Gebe-Fügi Renáta (szoprán), Adriana Feșteu (mezzoszoprán), Nicolae Simonov (tenor) és Kincses Márk (basszus) szólisták előadásában.

A hangverseny végén minden bizonnyal többekben visszaköszöntek a felvezetőben elhangzottak: Bach zenéje időn és téren átívelve emlékeztet arra, hogy a várakozás csendjéből megszülető fény ma is képes megszólítani bennünket.

Szerző: Fekete Réka Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-22 08:00
