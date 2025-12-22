Ãšj jÃ¡rat indÃ­tÃ¡sÃ¡t jelentette be a BrassÃ³ megyei repÃ¼lÅ‘tÃ©r: 2026. jÃºnius 9-tÅ‘l LengyelorszÃ¡g fÅ‘vÃ¡rosa is elÃ©rhetÅ‘vÃ© vÃ¡lik repÃ¼lÅ‘vel VidombÃ¡krÃ³l, a magyar Wizz Air hetente kÃ©tszer szÃ¡llÃ­t utasokat VarsÃ³ba.

Ez lesz a tizedik eurÃ³pai vÃ¡ros, ahovÃ¡ rendszeres Ã¶sszekÃ¶ttetÃ©s lesz BrassÃ³bÃ³l, januÃ¡rban ugyanis elindul a rÃ³mai, mÃ¡rciusban pedig a katowicei jÃ¡rat is. A lengyel fÅ‘vÃ¡ros azÃ©rt is jelentÅ‘s a lÃ©gi kÃ¶zlekedÃ©s szempontjÃ¡bÃ³l, mert VarsÃ³bÃ³l kÃ¶zvetlen Ã¶sszekÃ¶ttetÃ©sek vannak New Yorkba, ChicagÃ³ba, TorontÃ³ba Ã©s Los Angelesbe, valamint olyan Ã¡zsiai Ãºti cÃ©lok irÃ¡nyÃ¡ba is, mint TokiÃ³, SzÃ¶ul, Peking, Delhi vagy Mumbai.Â

Jelenleg hÃ©t helyre lehet repÃ¼lni a barcasÃ¡gi lÃ©gikikÃ¶tÅ‘bÅ‘l: Budapestre, Londonba, Dortmundba, NÃ¼rnbergbe, Memmingenbe, NÃ¡polyba Ã©s MilÃ¡nÃ³ba. A tÃ©li Ã¼nnepi idÅ‘szakban megnÃ¶vekedett utasforgalom miatt nÃ©gy jÃ¡rat gyakorisÃ¡gÃ¡t nÃ¶veltÃ©k: december 15-e Ã©s januÃ¡r 11-e kÃ¶zÃ¶tt Londonba hetente hat jÃ¡rat kÃ¶zlekedik (kedd kivÃ©telÃ©vel mindennap), Dortmundba heti nÃ©gy (hÃ©tfÅ‘n, szerdÃ¡n, pÃ©nteken Ã©s vasÃ¡rnap), NÃ¼rnbergbe heti hÃ¡rom (hÃ©tfÅ‘n, szerdÃ¡n, pÃ©nteken), Ã©s MilÃ¡nÃ³ba is hÃ¡rom (kedden, csÃ¼tÃ¶rtÃ¶kÃ¶n Ã©s szombaton).Â