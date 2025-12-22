Gondos óra Mikóújfaluban is

Mikóújfalu az első vidéki település, ahol meghonosodott a Diakónia Keresztyén Alapítvány, valamint Sepsiszentgyörgy önkormányzata által kezdeményezett Gondos óra program: az első hét riasztóeszközt múlt héten osztották ki az igénylőknek a Sepsi Metropoliszövezet képviselői.

Mikóújfalu helyi tanácsa november végén fogadta el azt a határozatot, mely lehetővé teszi, hogy a település csatlakozzon az idősek biztonságát szolgáló kezdeményezéshez, Demeter Ferenc polgármester úgy fogalmazott: az önkormányzat számára legalább olyan fontos a közösségre, az idősekre való odafigyelés, mint az infrastruktúra fejlesztése. Rámutatott, a gondos óra életet menthet, ezért arra bátorított, akinek szüksége lehet rá, igényelje azt a polgármesteri hivatalban.

A program által elérhető személyes riasztóeszköz az igénylőknek állandó biztonságot, azonnali segítségnyújtást jelent: a különleges karóra vagy medál vészhívó gombbal, esésérzékelővel és helymeghatározó funkcióval is rendelkezik. Az eszközt folyamatos viselésre fejlesztették ki, ütés- és vízálló, így a mindennapi teendők végzése közben és a fürdőszobában is biztonsággal hordható – derült ki a Sepsi Metropoliszövezet tájékoztatójából. Viselője szükség esetén egyetlen gombnyomással kapcsolatba léphet a nap 24 órájában működő diszpécserközponttal. A hívásokat szakképzett személyzet fogadja, amely – ha a helyzet úgy kívánja – azonnal értesíti a családot, hozzátartozókat, esetenként a sürgősségi szolgálatokat, illetékes hatóságokat. A kedvezményezetteknek az eszköz használatáért havi 30 lejt kell fizetniük, amelyet az önkormányzat 70 lejes hozzájárulással egészít ki.

Zsigmond József, a Sepsi Metropoliszövezet igazgatója a mikóújfalusi esemény kapcsán jelezte, céljuk, hogy a program jövő év végéig a teljes övezetben hozzáférhető legyen az idősek számára. Sepsiszentgyörgy és Mikóújfalu mellett már Gidófalva önkormányzata is elfogadta a Gondos óra bevezetéséről szóló határozatot.

A riasztóeszköz viselésének hozadékáról Balogh Zsolt, a Gondos óra program képviselője kifejtette, megnyugvást ad a használók hozzátartozóinak, hiszen a segítség egyetlen gombnyomásra elérhetővé válik.