Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, dédnagytata, após, apatárs, testvér, rokon,
szomszéd és jó barát,
özv. PAKUCS JÁNOS
szabómester
életének 95. évében
visszaadta lelkét
Teremtőjének.
Temetése 2025. december 24-én 13 órakor lesz a rétyi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4336010
Megemlékezés
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk
drága édesanyánkra, FAZAKAS IBOLYÁRA,
aki három évvel ezelőtt szenteste hunyt el. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében.
Szerettei
1120688
Fájó szívvel, soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a kálnoki
id. GYÖNGYÖSI JÓZSEFRE halálának 20. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4336001
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.