Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, dédnagytata, após, apatárs, testvér, rokon,

szomszéd és jó barát,

özv. PAKUCS JÁNOS

szabómester

életének 95. évében

vissza­adta lelkét

Teremtőjének.

Temetése 2025. december 24-én 13 órakor lesz a rétyi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4336010

Megemlékezés

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk

drága édesanyánkra, FAZAKAS IBOLYÁRA,

aki három évvel ezelőtt szenteste hunyt el. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében.

Szerettei

1120688

Fájó szívvel, soha el nem múló fájdalommal

emlékezünk a kálnoki

id. GYÖNGYÖSI JÓZSEFRE halálának 20. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4336001