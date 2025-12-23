Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elhalálozás

2025. december 23., kedd, Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, dédnagytata, após, apatárs, testvér, rokon, 
szomszéd és jó barát,
özv. PAKUCS JÁNOS
szabómester
életének 95. évében 
vissza­adta lelkét 
Teremtőjének.
Temetése 2025. december 24-én 13 órakor lesz a rétyi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4336010

 

Megemlékezés

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk
 drága édesanyánkra, FAZAKAS IBOLYÁRA,
aki három évvel ezelőtt szenteste hunyt el. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében.
Szerettei
1120688

Fájó szívvel, soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk a kálnoki
id. GYÖNGYÖSI JÓZSEFRE halálának 20. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4336001

